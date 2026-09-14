La Corte dejó firme el sobreseimiento de los futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual

Ante ese escenario, la única vía que les quedaba para intentar que se revisara la resolución era presentar un recurso de queja. Los profesionales interpusieron ese planteo por control extraordinario denegado ante el máximo tribunal de la Provincia, en el que detallaron los argumentos por los cuales entendían que la impugnación extraordinaria debió ser concedida. Sostuvieron que la jueza habría confundido el examen de admisibilidad con el análisis de fondo, al considerar sus planteos como una mera disconformidad con la valoración probatoria y descartar la configuración de arbitrariedad.