Seguridad

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

Fue en Simoca, a la vera de la ruta 157. Se investiga documentación presentada.

ALLANAMIENTO. Lo hizo personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste.
ALLANAMIENTO. Lo hizo personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste.
Hace 4 Hs

Un allanamiento realizado en el barrio San Bernardo, sobre la ruta nacional 157, en la ciudad de Simoca, terminó con el hallazgo de unas 500 plantas de cannabis, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento se concretó el viernes y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, quienes trabajaron de manera conjunta con personal de la Comisaría de Simoca y de la Unidad Regional Sur. La medida fue ordenada por la Justicia Federal a partir de una investigación iniciada tras un procedimiento policial previo. Según explicó el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, la investigación comenzó cuando efectivos de la comisaría de Simoca recibieron información sobre la presencia de plantas de marihuana en una finca ubicada a la vera de la ruta. A partir de ese dato se dio intervención al Juzgado Federal N° 3, a cargo del doctor Díaz Vélez, y se solicitaron las medidas judiciales correspondientes.

Documentación

Durante el operativo, los policías ingresaron al predio y encontraron alrededor de 500 ejemplares de cannabis. Sin embargo, los responsables del lugar aseguraron contar con documentación que, según manifestaron, respaldaría la tenencia legal de las plantas.

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Ante esta situación, la Justicia dispuso que se mantenga una consigna policial en el lugar mientras se analiza la documentación presentada y se determina si efectivamente acredita la procedencia y tenencia de los ejemplares encontrados.

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