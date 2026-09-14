Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana

El procedimiento se concretó el viernes y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, quienes trabajaron de manera conjunta con personal de la Comisaría de Simoca y de la Unidad Regional Sur. La medida fue ordenada por la Justicia Federal a partir de una investigación iniciada tras un procedimiento policial previo. Según explicó el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, la investigación comenzó cuando efectivos de la comisaría de Simoca recibieron información sobre la presencia de plantas de marihuana en una finca ubicada a la vera de la ruta. A partir de ese dato se dio intervención al Juzgado Federal N° 3, a cargo del doctor Díaz Vélez, y se solicitaron las medidas judiciales correspondientes.