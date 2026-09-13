CulturaMúsica “Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa El Plan de la Mariposa, Ratones Paranoicos y Ciro y Los Persas cruzaron repertorios, recuerdos e historias personales. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN ESCENA. Ratones Paranoicos aportó uno de los momentos más esperados. Juanse repasó el repertorio de la banda ante el público tucumano. Por María José Monteros y Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 22 Min Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival Llegó el día del Norte Rock 2026: a qué hora se abren las puertas para el público y qué bandas estarán ¿Vas a la cancha o al Norte Rock? Preparate porque así estará el tiempo en Tucumán El Plan de la Mariposa, una banda en constante transformación, llega al Norte Rock Lo más popular Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión Ranking notas premium Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze Sexualmente hablando: corazón roto