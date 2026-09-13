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“Gracias por ponerle el cuerpo”: el Norte Rock unió generaciones en una jornada lluviosa

El Plan de la Mariposa, Ratones Paranoicos y Ciro y Los Persas cruzaron repertorios, recuerdos e historias personales.

EN ESCENA. Ratones Paranoicos aportó uno de los momentos más esperados. Juanse repasó el repertorio de la banda ante el público tucumano.
EN ESCENA. Ratones Paranoicos aportó uno de los momentos más esperados. Juanse repasó el repertorio de la banda ante el público tucumano.
Por María José Monteros y Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 22 Min

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