Caso Vélez: en un mes habrá un fallo clave en la causa

La querella

Los querellantes solicitaron que se analice la exclusión probatoria de las pericias a los celulares de los testigos de la causa; el sobreseimiento de los acusados; el levantamiento de algunas medidas cautelares impuestas a los futbolistas (como la devolución de la caución impuesta y la prohibición de salir al exterior sin autorización judicial, entre otras); y la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal para que investigue el posible delito de trata de personas.