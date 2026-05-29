Caso Vélez: en un mes habrá un fallo clave en la causa

Después de más de 30 horas de debate, distribuidas en cuatro audiencias, una jueza anunció que se tomará 20 días hábiles para resolver el futuro de la causa de los jugadores de Vélez que fueron sobreseídos en una investigación por presunto abuso sexual.
El 7 de marzo de 2024, una joven se presentó ante las autoridades para denunciar que, días antes, en un hotel de la zona del ex Abasto, habría sido abusada sexualmente por cuatro jugadores de Vélez que habían llegado a Tucumán para disputar un partido con Atlético. El caso tuvo trascendencia nacional y, por pedido de la fiscala María Eugenia Posse, fueron procesados Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio.
En diciembre pasado, a horas de que comenzara la feria judicial, el juez Augusto Paz Almonacid rechazó el pedido de exclusión probatoria solicitado por la querella y dispuso que los cuatro acusados fueran sobreseídos, al considerar que se había tratado de una relación consentida y no de un abuso. Los representantes legales de la víctima impugnaron la resolución.
Después de haber cumplido con todos los pasos procesales, se realizaron cuatro audiencias que duraron más de 30 horas para que todas las partes expusieran sus planteos recursivos.
La querella
Los querellantes solicitaron que se analice la exclusión probatoria de las pericias a los celulares de los testigos de la causa; el sobreseimiento de los acusados; el levantamiento de algunas medidas cautelares impuestas a los futbolistas (como la devolución de la caución impuesta y la prohibición de salir al exterior sin autorización judicial, entre otras); y la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal para que investigue el posible delito de trata de personas.
El representante del Ministerio Público no realizó ningún tipo de planteo, ya que no había impugnado la resolución del juez Paz Almonacid y aclaró que su participación en la audiencia solo era para darle validez legal al proceso. Los defensores Florencia Abdala y Camilo Atim (Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (Sosa) rechazaron todos los planteos.
La jueza Patricia Carugatti entendió que solo debían tratarse los puntos vinculados con la exclusión probatoria y el sobreseimiento de los jugadores. Las partes argumentaron sus posturas sobre estas cuestiones durante otras tres audiencias. La magistrada anunció que se tomaría 20 días hábiles para dar a conocer su decisión, el doble del tiempo que establece el Código Procesal por tratarse de una causa compleja.
Su decisión no será definitoria, ya que las partes anunciaron que analizarían la resolución para definir cuáles serían los pasos a seguir.