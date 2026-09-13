OpiniónESCENARIO La conversación y el ruido Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Daniel Dessein Hace 22 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánAsociación de Entidades Periodísticas Argentinas Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Daniel Dessein, presidente de Adepa: “El desafío del periodismo es preservar la conversación democrática” Adepa renovó sus autoridades en Tucumán: Daniel Dessein presidirá el Consejo Ejecutivo Medios de todo el país siguen las deliberaciones de la 64ª Asamblea de Adepa en Tucumán Adepa se reunió con Jaldo para analizar la situación de los medios y la libertad de prensa en Tucumán “El reto del periodismo es hacer que lo importante parezca interesante” Lo más popular Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión Ranking notas premium Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze Sexualmente hablando: corazón roto