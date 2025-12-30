Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

A partir de ese momento se inició una causa cargada de polémica, que tuvo su punto de quiebre con los resultados de las pericias realizadas a los celulares de dos amigas de la víctima. Según los defensores José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (representantes de Osorio y Cufré); Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla); y Ernesto Baaclini (defensor de Sosa), en esos análisis se habrían encontrado pruebas suficientes para sostener que se trató de una relación consentida.