Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

De acuerdo con la investigación provincial, ese encuentro derivó en un episodio denunciado como abuso sexual agravado en el que fueron señalados varios futbolistas del club Vélez. En el expediente aparecen mencionados Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. El 30 de diciembre, en dos audiencias que duraron en total de más de 16 horas, la querella -a cargo de Neme, Patricio Char y Franco Venditti-, solicitó la exclusión probatoria de los análisis de los celulares peritados. El planteo fue rechazado por el juez Paz Almonacid, por pedido de la fiscalía y de las defensas. En esos debates, los defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim (Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (Sosa), solicitaron que los acusados sean sobreseídos, ya que consideraron que en esas pericias se demostró que no se trató de un abuso sexual, sino de una relación consentida. El representante del Ministerio Público aceptó el pedido, pero solo en relación con Sosa. Los querellantes rechazaron esa postura, aunque no lograron evitar que el tema fuera tratado en audiencia. El juez Paz Almonacid consideró que no se advirtieron irregularidades en la realización de las pericias. También sostuvo que no existió violación alguna a la privacidad de las testigos cuando se analizaron los mensajes enviados desde sus celulares, ni vulneración del secreto profesional. Luego de un cuarto intermedio, y según lo informado por fuentes tribunalicias, Paz Almonacid resolvió dictar el sobreseimiento de los cuatro acusados. Entre otros fundamentos, consideró que existían elementos suficientes para concluir que se trató de una relación consentida y no de un abuso sexual. Para ello, tuvo en cuenta los resultados de la pericia telefónica cuestionada por la querella y el informe psicológico practicado a la víctima. La querella impugnó la resolución antes de que iniciara la feria judicial y aún están a la espera de que se defina la fecha para tratar el recurso en una nueva audiencia.