Se cumplen dos años de la denuncia por abuso sexual que inició el “Caso Vélez”

Hoy se cumplen dos años de la denuncia por abuso sexual que radicó una joven tucumana en contra de los cuatro futbolistas que formaban parte del plantel de Vélez Sarsfield. A partir de allí se inició una de las causas penales más polémicas que se vieron en Tucumán en los últimos años. El caso, que tuvo repercusión nacional y atravesó una complejo proceso judicial, hoy se encuentra en una instancia de impugnación luego de que la Justicia dictara el sobreseimiento de los acusados.
El 7 de marzo de 2024, una joven se presentaba ante las autoridades a denunciar que días antes, en un hotel de la zona del ex Abasto, fue abusada por cuatro jugadores de Vélez que habían llegado a Tucumán para disputar un partido con Atlético. El caso tuvo trascendencia nacional y, por pedido de la fiscala María Eugenia Posse, fueron procesados Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio. A los tres últimos se les dictó la prisión preventiva. En un primer momento, estuvieron detenidos en una dependencia policial, hasta que pudieron cumplir con la medida cautelar con arresto domiciliario.
La víctima denunció que Sebastián Sosa la había convocado al hotel donde se encontraba concentrado con el resto del plantel de Vélez. Relató que, una vez en la habitación, y después de compartir bebidas alcohólicas que ella misma había llevado, fue abusada por José Florentín Bobadilla, Braian Cufré y Abiel Osorio.
Bobadilla, Cufré y Osorio fueron acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. A Sosa lo acusaron del mismo delito, pero como partícipe secundario.
La causa, que quedó en manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, tuvo una instrucción compleja que despertó polémicas a nivel social y judicial. Los acusados recuperaron la libertad en junio de 2024, aunque siguieron ligados al proceso. La fiscalía tenía hasta el 20 de marzo para definir si enjuiciaría a los acusados, pero ese plazo quedó en suspenso por diversos planteos de impugnación.
El 30 de diciembre, en dos audiencias que duraron en total de más de 16 horas, la querella -a cargo de Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti-, solicitó la exclusión probatoria de los análisis de los celulares peritados. El planteo fue rechazado por el juez Augusto Paz Almonacid, por pedido de la fiscalía y de las defensas.
En esos debates, los defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim (Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (Sosa), solicitaron que los acusados sean sobreseídos, ya que consideraron que en esas pericias se demostró que no se trató de un abuso sexual, sino de una relación consentida. El representante del Ministerio Público aceptó el pedido, pero solo en relación con Sosa. Los querellantes rechazaron esa postura, aunque no lograron evitar que el tema fuera tratado en audiencia.
El juez Paz Almonacid rechazó el planteo de la querella al considerar que no se advirtieron irregularidades en la realización de las pericias. También sostuvo que no existió violación alguna a la privacidad de las testigos cuando se analizaron los mensajes enviados desde sus celulares, ni vulneración del secreto profesional.
Luego de un cuarto intermedio, y según lo informado por fuentes tribunalicias, Paz Almonacid resolvió dictar el sobreseimiento de los cuatro acusados. Entre otros fundamentos, consideró que existían elementos suficientes para concluir que se trató de una relación consentida y no de un abuso sexual. Para ello, tuvo en cuenta los resultados de la pericia telefónica cuestionada por la querella y el informe psicológico practicado a la víctima.
Impugnación
La querella impugnó la resolución antes de que iniciara la feria judicial y aún están a la espera de que se defina la fecha para tratar el recurso en una nueva audiencia.
Procesalmente, las partes pueden presentar por escrito su postura sobre el planteo, aunque también pueden hacerlo verbalmente. Al no haber utilizado la vía recursiva el MPF, el fallo del sobreseimiento para la acusación pública se encuentra ajustado a derecho y no merece controversia. Es decir que la Fiscalía de Integridad Sexual de la I° Nominación desiste, por ahora, de cualquier acusación en contra de los 4 futbolistas; aunque puede cambiar de parecer en la audiencia oral. Actualmente, después de dos años de investigación, no hay acusación pública en contra de los imputados y no puede haberla en adelante al menos por este delito y esta causa. De las defensas, sólo hicieron sus planteos los abogados de Cufré y Osorio. Los demás lo harán en la audiencia.
Todavía no se sabe cuál será la fecha de Impugnación ni el juez que intervendrá. Lo que sí se sabe es que, cualquiera sea el resultado de ese debate, el caso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia si alguna de las partes apela la nueva resolución.