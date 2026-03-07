Se cumplen dos años de la denuncia por abuso sexual que inició el “Caso Vélez”

Procesalmente, las partes pueden presentar por escrito su postura sobre el planteo, aunque también pueden hacerlo verbalmente. Al no haber utilizado la vía recursiva el MPF, el fallo del sobreseimiento para la acusación pública se encuentra ajustado a derecho y no merece controversia. Es decir que la Fiscalía de Integridad Sexual de la I° Nominación desiste, por ahora, de cualquier acusación en contra de los 4 futbolistas; aunque puede cambiar de parecer en la audiencia oral. Actualmente, después de dos años de investigación, no hay acusación pública en contra de los imputados y no puede haberla en adelante al menos por este delito y esta causa. De las defensas, sólo hicieron sus planteos los abogados de Cufré y Osorio. Los demás lo harán en la audiencia.