Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán ratificó recientemente el sobreseimiento de cuatro futbolistas de Vélez por presunto abuso, al rechazar los planteos apelatorios de la querella.
- La denuncia fue presentada en marzo de 2024 tras un partido en Tucumán. En diciembre, un juez dictó el primer sobreseimiento al concluir que la relación fue consentida.
- Esta resolución levanta las medidas cautelares sobre los futbolistas y remite el expediente a la Justicia Federal para investigar un presunto delito de trata de personas.
La Justicia rechazó los planteos impugnatorios presentados por la querella y confirmó el sobreseimiento de los jugadores de Vélez que habían sido acusados de abuso sexual por una joven. Se trata del segundo fallo favorable a los futbolistas en menos de seis meses.
El 7 de marzo de 2024, una joven se presentó ante las autoridades para denunciar que, días antes, en un hotel de la zona del ex Abasto, habría sido abusada sexualmente por cuatro jugadores de Vélez que habían llegado a Tucumán para disputar un partido con Atlético. El caso tuvo trascendencia nacional y, por pedido de la fiscala María Eugenia Posse, fueron imputados Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio.
En diciembre pasado, a horas del inicio de la feria judicial, el juez Augusto Paz Almonacid rechazó el pedido de exclusión probatoria solicitado por la querella y dispuso el sobreseimiento de los cuatro acusados, al considerar que se había tratado de una relación consentida y no de un abuso. Los representantes legales de la denunciante impugnaron esa resolución.
Después de cumplirse todos los pasos procesales, se realizaron cuatro audiencias que se extendieron por más de 30 horas, durante las cuales la querella formularon los cuestionamientos del fallo y, las defensas, expresaron por qué debían ser rechazados.
José Díaz, Juan Andrés Robles y Pedro Parra solicitaron que se analizara la exclusión probatoria de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos de la causa; cuestionaron el sobreseimiento de los acusados; pidieron que se mantuvieran algunas de las medidas cautelares impuestas a los futbolistas -como la caución fijada y la prohibición de salir del país sin autorización judicial- y pidieron que se rechazar la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal para que investigara la posible comisión del delito de trata de personas.
El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, siguiendo las instrucciones de la fiscal Adriana Reynoso Cuello, no formuló planteos, ya que no había impugnado la resolución de Paz Almonacid, y aclaró que su participación en la audiencia tenía como único objetivo garantizar la validez legal del proceso. Por su parte, los defensores Florencia Abdala y Camilo Atim (Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (Sosa) solicitaron el rechazo de todos los planteos de la querella.
En aquel momento, la jueza Patricia Carugatti anunció que se tomaría 20 días para resolver el caso y que daría a conocer su decisión por escrito. Hace unas horas, las partes fueron notificadas del fallo, que confirmó el sobreseimiento de los futbolistas, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares de menor intensidad que aún pesaban sobre ellos y ratificó el envío de una copia del expediente a la Justicia Federal para que analice si corresponde iniciar una investigación por el presunto delito de trata de personas.