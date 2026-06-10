Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

José Díaz, Juan Andrés Robles y Pedro Parra solicitaron que se analizara la exclusión probatoria de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos de la causa; cuestionaron el sobreseimiento de los acusados; pidieron que se mantuvieran algunas de las medidas cautelares impuestas a los futbolistas -como la caución fijada y la prohibición de salir del país sin autorización judicial- y pidieron que se rechazar la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal para que investigara la posible comisión del delito de trata de personas.