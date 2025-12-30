Caso Vélez: "El fallo marcará un antes y un después en la rigurosidad de la investigación en este tipo de hechos"

“Hoy, después de más de 20 meses de lucha, mis defendidos pueden estar tranquilos de que se hizo justicia. Lo que pasó esa noche no es un hecho que deba ser castigado por la ley”, aseguró José María Molina, uno de los defensores de Abiel Osorio y Braian Cufré, quienes fueron sobreseídos ayer en la causa por abuso sexual de una joven.
Molina, que trabajó en el caso junto a Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia, agregó: “La importancia de lo resuelto marca un antes y un después en la rigurosidad que deben tener las investigaciones en este tipo de delitos. Siempre deben realizarse bajo la perspectiva de género, pero sin vulnerar el principio de inocencia”.
El profesional ponderó la contundencia de la resolución que rechazó la exclusión probatoria y dispuso el sobreseimiento de sus asistidos, de Sebastián Sosa y de José Florentín Bobadilla. “No dejó ni un punto sin analizar. Hay que dejar en claro que se despejaron todas las dudas sobre la legalidad de las pericias realizadas a los teléfonos de las testigos. Justamente, esos fueron los pilares fundamentales para que realizáramos el planteo de sobreseimiento”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Ernesto Baaclini, defensor de Sosa, coincidió en gran parte con su colega. “El juez trató todos los puntos e indicó claramente por qué no declaró nulas las pericias y, por consiguiente, toda la información que se incorporó después al expediente”, comentó.
“Me llamó la atención, más allá de que haya sido planteado por una de las partes, que el magistrado haya decidido remitir una copia del expediente ante la posibilidad de que se haya cometido un delito. Creo que la joven se encontraba en un fuerte estado de vulnerabilidad y que eso fue aprovechado por otras personas”, finalizó.
Los defensores de Florentín Bobadilla, Florencia Abdala y Camilo Atim, decidieron no realizar declaraciones, tal como lo hicieron a lo largo del proceso.