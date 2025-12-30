Caso Vélez: "El fallo marcará un antes y un después en la rigurosidad de la investigación en este tipo de hechos"

El profesional ponderó la contundencia de la resolución que rechazó la exclusión probatoria y dispuso el sobreseimiento de sus asistidos, de Sebastián Sosa y de José Florentín Bobadilla. “No dejó ni un punto sin analizar. Hay que dejar en claro que se despejaron todas las dudas sobre la legalidad de las pericias realizadas a los teléfonos de las testigos. Justamente, esos fueron los pilares fundamentales para que realizáramos el planteo de sobreseimiento”, añadió en una entrevista con LA GACETA.