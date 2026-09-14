Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Resumen para apurados
- Funcionarios y concejales impulsaron en San Miguel de Tucumán un plan para transformar baldíos en plazas públicas temporales y mitigar la escasez de espacios verdes.
- Inspirada en Rosario, la propuesta prevé comodatos con privados a cambio de exenciones de tasas municipales, ante la existencia de más de 100 baldíos en el área central.
- La iniciativa se incluirá en el nuevo Código de Planeamiento Urbano y podría replicarse en el resto del área metropolitana para reducir el calor y mejorar la calidad barrial.
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