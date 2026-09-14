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Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Concejales, el municipio y el IPV coinciden en convertir baldíos en espacios verdes de uso público.

RELEVAMIENTO PARCIAL. Dentro de la cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán existen, al menos, 104 baldíos.
RELEVAMIENTO PARCIAL. Dentro de la cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán existen, al menos, 104 baldíos.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Funcionarios y concejales impulsaron en San Miguel de Tucumán un plan para transformar baldíos en plazas públicas temporales y mitigar la escasez de espacios verdes.
  • Inspirada en Rosario, la propuesta prevé comodatos con privados a cambio de exenciones de tasas municipales, ante la existencia de más de 100 baldíos en el área central.
  • La iniciativa se incluirá en el nuevo Código de Planeamiento Urbano y podría replicarse en el resto del área metropolitana para reducir el calor y mejorar la calidad barrial.
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