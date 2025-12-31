Secciones
LA GACETA
Seguridad

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descreé la palabra de las mujeres”

Referentes del movimiento feminista se manifestaron frente al Ministerio Público Fiscal.

Hace 1 Hs

Organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos se manifestaron este miércoles frente al edificio del Ministerio Público Fiscal, en Sarmiento al 400, para repudiar el sobreseimiento de los cuatro ex jugadores de Vélez denunciados por presunto abuso sexual contra una joven tucumana.

Durante la concentración, Adriana Guerrero, referente histórica del movimiento feminista en Tucumán, aseguró a LA GACETA que la resolución judicial se inscribe en un proceso más amplio de deslegitimación de la palabra de las mujeres. 

“Desde hace tiempo venimos denunciando una campaña de desprestigio de nuestras denuncias. Mientras desde el movimiento de mujeres decimos ‘yo te creo’, la Justicia y el Estado han decidido decirnos: ‘no les creemos más’”, expresó.

La joven que denunció a los ex jugadores de Vélez cuestionó el fallo y aseguró que la Justicia tucumana “invita a no denunciar”

La joven que denunció a los ex jugadores de Vélez cuestionó el fallo y aseguró que la Justicia tucumana “invita a no denunciar”

Guerrero sostuvo que el Caso Vélez está siendo utilizado como un ejemplo paradigmático dentro del sistema judicial. “Este fallo parece decirnos que nada de lo que digamos va a ser tenido en cuenta. Es una medida ejemplificadora para que nadie se atreva a denunciar ni a acompañar una denuncia”, advirtió. Y agregó: “¿Cuántas mujeres van a denunciar violencia o abuso sexual después de esto? ¿Cuántas niñas se van a animar a hablar?”.

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descreé la palabra de las mujeres”

La referente de Ni Una Menos también cuestionó el abordaje mediático y político del caso, al señalar que se desplazó el eje central de la discusión. “Lo único que se ha puesto en debate es la culpabilidad y la responsabilidad de la víctima, y una supuesta disputa de poder entre sectores ajenos al hecho. Nunca se esclareció la situación de violencia que denunció una joven tucumana”.

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

En ese marco, Guerrero rechazó que las organizaciones feministas sean presentadas como parte de una interna política. “Hace más de 40 años estamos en la calle defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. No somos parte de ninguna puja de poder”, remarcó.

Consultada sobre el impacto institucional del fallo, aclaró que más allá de si sienta o no jurisprudencia, se trata de un caso que deja un mensaje claro: “Nuestras palabras como mujeres no tienen valor para la Justicia. Es un intento más de silenciarnos en un contexto de retroceso político y social”.

La manifestación reunió a unas 35 o 40 personas y se desarrolló bajo la consigna que sintetizó el reclamo del día: “No usen a las mujeres para sus disputas de poder”.

Temas ViolenciaMinisterio Público FiscalVélez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

El fuerte posteo de Sebastián Sosa tras su sobreseimiento en el caso Vélez

El fuerte posteo de Sebastián Sosa tras su sobreseimiento en el caso Vélez

Los ex jugadores de Vélez estallaron en llanto cuando escucharon el fallo

Los ex jugadores de Vélez estallaron en llanto cuando escucharon el fallo

La joven que denunció a los ex jugadores de Vélez cuestionó el fallo y aseguró que la Justicia tucumana “invita a no denunciar”

La joven que denunció a los ex jugadores de Vélez cuestionó el fallo y aseguró que la Justicia tucumana “invita a no denunciar”

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

Enero arranca con aumentos: el Gobierno oficializó la suba de impuestos a los combustibles

Enero arranca con aumentos: el Gobierno oficializó la suba de impuestos a los combustibles

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Tucumán: procesan a “viudas negras” por dos ataques en 48 horas

Tucumán: procesan a “viudas negras” por dos ataques en 48 horas

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Comentarios