Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán pasará de nevadas y marcas bajo cero a 32 °C este fin de semana debido a la retirada de una masa polar antártica y la llegada de aire cálido del norte.
- El frente polar cubrió de nieve Tafí del Valle y trajo ráfagas a la llanura tras chocar con días previos templados, marcando uno de los cierres de invierno más bruscos.
- El inicio de la primavera traerá lluvias y nuevas bajas térmicas. El Servicio Meteorológico prevé un trimestre con calor superior a lo normal y variaciones extremas.
Tucumán atraviesa uno de los cierres de invierno más bruscos de los últimos años. Con alertas amarillas, marcas de hasta 6° bajo cero y nieve cubriendo los Valles Calchaquíes, el ambiente polar dio un último golpe de efecto. No obstante, el abrigo pesado tiene los días contados porque en menos de una semana, el termómetro saltará directo a marcas veraniegas.
Durante el fin de semana, en las alturas, los Valles Calchaquíes amanecieron bajo una escenografía cristalina. En Tafí del Valle, la nieve tapizó los faldeos de los cerros, tiñó de blanco los techos de las viviendas rurales, cubrió los arbolados y congeló los pastizales en una estampa monocromática envuelta por una densa bruma. Abajo, en la llanura, el fenómeno no trajo copos pero sí un paisaje gris, húmedo y hostil. En la capital y los departamentos vecinos, el viento sur castigó con ráfagas de 50 km/h y precipitaciones continuas que hundieron la sensación térmica.
“Esa interacción entre algunos días cálidos que tuvimos en la semana y el frente polar causó, a muy poco del cambio de estación, esta caída abrupta”, indicó Jorge Noriega, observador meteorológico nacional. De todas formas, el especialista aclara que el fenómeno empezará a ceder rápidamente: “La ‘colcha de los tres tigres’ ya la podés ir mandando al fondo del placard”.
El salto térmico
La recuperación será gradual durante los primeros días de la semana -con un lunes helado de 4 °C de mínima-, pero hacia el fin de semana el escenario mutará radicalmente. Para el domingo 20, Noriega anticipa máximas de entre 31° y 32°.
¿A qué se debe semejante viraje? El fenómeno combina dos factores clave:
• Cambio de circulación: La masa antártica se retirará hacia el Atlántico, abriendo paso a vientos del norte que transportarán aire cálido procedente del Chaco y Brasil.
• Radiación de primavera: A mediados de septiembre, la mayor inclinación del sol y la extensión de los días aceleran el calentamiento vespertino.
Primavera inestable
El calor, sin embargo, no asentará una tregua definitiva. Para el lunes 21 y martes 22 de septiembre -coincidiendo con el inicio astronómico de la primavera (fijado por el Servicio de Hidrografía Naval para el día 22 a las 21:05)- se prevé una nueva irrupción de aire frío en altura que traerá chaparrones y lluvias.
Aun así, la tendencia a largo plazo apunta en otra dirección. El último Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un trimestre con temperaturas por encima de lo normal en la región. El frío en los cerros tucumanos no es presagio de una primavera fresca, sino la antesala de una estación marcada por extremos y cambios de frente vertiginosos.