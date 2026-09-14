SociedadClima y ecología

Nieve en los Valles y 6° bajo cero: el último golpe del invierno antes del calor en Tucumán

l frente polar causó una caída abrupta de temperatura tras días cálidos. La recuperación será gradual, pero el fin de semana llegará con máximas de 31° y 32°.

RECUERDOS. Muchos locales y visitantes aprovecharon el paisaje blanco, para recorrer la montaña y encontrar lugares perfectos para tomarse fotos o simplemente admirar las postales que dejó la helada en los cerros.
RECUERDOS. Muchos locales y visitantes aprovecharon el paisaje blanco, para recorrer la montaña y encontrar lugares perfectos para tomarse fotos o simplemente admirar las postales que dejó la helada en los cerros. La Gaceta / Fotos de Sergio Fernández - Santiago Giménez
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán pasará de nevadas y marcas bajo cero a 32 °C este fin de semana debido a la retirada de una masa polar antártica y la llegada de aire cálido del norte.
  • El frente polar cubrió de nieve Tafí del Valle y trajo ráfagas a la llanura tras chocar con días previos templados, marcando uno de los cierres de invierno más bruscos.
  • El inicio de la primavera traerá lluvias y nuevas bajas térmicas. El Servicio Meteorológico prevé un trimestre con calor superior a lo normal y variaciones extremas.
Resumen generado con IA

Tucumán atraviesa uno de los cierres de invierno más bruscos de los últimos años. Con alertas amarillas, marcas de hasta 6° bajo cero y nieve cubriendo los Valles Calchaquíes, el ambiente polar dio un último golpe de efecto. No obstante, el abrigo pesado tiene los días contados porque en menos de una semana, el termómetro saltará directo a marcas veraniegas.

Durante el fin de semana, en las alturas, los Valles Calchaquíes amanecieron bajo una escenografía cristalina. En Tafí del Valle, la nieve tapizó los faldeos de los cerros, tiñó de blanco los techos de las viviendas rurales, cubrió los arbolados y congeló los pastizales en una estampa monocromática envuelta por una densa bruma. Abajo, en la llanura, el fenómeno no trajo copos pero sí un paisaje gris, húmedo y hostil. En la capital y los departamentos vecinos, el viento sur castigó con ráfagas de 50 km/h y precipitaciones continuas que hundieron la sensación térmica.

El frío llegó con fuerza a Tafí del Valle y la nieve se hizo presente en la villa veraniega

El frío llegó con fuerza a Tafí del Valle y la nieve se hizo presente en la villa veraniega

“Esa interacción entre algunos días cálidos que tuvimos en la semana y el frente polar causó, a muy poco del cambio de estación, esta caída abrupta”, indicó Jorge Noriega, observador meteorológico nacional. De todas formas, el especialista aclara que el fenómeno empezará a ceder rápidamente: “La ‘colcha de los tres tigres’ ya la podés ir mandando al fondo del placard”.

MÁS TEXTURAS. La nieve resaltó las formas del relieve del terreno. MÁS TEXTURAS. La nieve resaltó las formas del relieve del terreno.

El salto térmico

La recuperación será gradual durante los primeros días de la semana -con un lunes helado de 4 °C de mínima-, pero hacia el fin de semana el escenario mutará radicalmente. Para el domingo 20, Noriega anticipa máximas de entre 31° y 32°.

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero
EN FAMILIA. El frío no detuvo a quienes quisieron disfrutar el día. EN FAMILIA. El frío no detuvo a quienes quisieron disfrutar el día.

¿A qué se debe semejante viraje? El fenómeno combina dos factores clave:

• Cambio de circulación: La masa antártica se retirará hacia el Atlántico, abriendo paso a vientos del norte que transportarán aire cálido procedente del Chaco y Brasil.

FRÍO. Campos y montañas se fundieron en una misma escena blanca. FRÍO. Campos y montañas se fundieron en una misma escena blanca.

• Radiación de primavera: A mediados de septiembre, la mayor inclinación del sol y la extensión de los días aceleran el calentamiento vespertino.

Una madre caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada en Neuquén

Una madre caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada en Neuquén

Primavera inestable

El calor, sin embargo, no asentará una tregua definitiva. Para el lunes 21 y martes 22 de septiembre -coincidiendo con el inicio astronómico de la primavera (fijado por el Servicio de Hidrografía Naval para el día 22 a las 21:05)- se prevé una nueva irrupción de aire frío en altura que traerá chaparrones y lluvias.

HUELLAS. Las laderas de Tafí del Valle quedaron bajo los copos, y fueron el lugar que más buscó la población. HUELLAS. Las laderas de Tafí del Valle quedaron bajo los copos, y fueron el lugar que más buscó la población.

Aun así, la tendencia a largo plazo apunta en otra dirección. El último Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un trimestre con temperaturas por encima de lo normal en la región. El frío en los cerros tucumanos no es presagio de una primavera fresca, sino la antesala de una estación marcada por extremos y cambios de frente vertiginosos.

DÍA CRISTALINO. Una suave capa de nieve cubrió parte del valle. DÍA CRISTALINO. Una suave capa de nieve cubrió parte del valle.
COLORES. La nevada cambió por completo los colores del paisaje. COLORES. La nevada cambió por completo los colores del paisaje.
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