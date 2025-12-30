Secciones
El fuerte posteo de Sebastián Sosa tras su sobreseimiento en el caso Vélez

El arquero uruguayo se manifestó en redes sociales luego del fallo dictado por la Justicia tucumana, agradeció el acompañamiento de su entorno y habló del alivio que le dejó el cierre del proceso judicial.

PUBLICACIPON. Sebastián Sosa junto a su abogado Jorge Barrera, tras conocerse el fallo judicial que resolvió el sobreseimiento en la causa tramitada en Tucumán. PUBLICACIPON. Sebastián Sosa junto a su abogado Jorge Barrera, tras conocerse el fallo judicial que resolvió el sobreseimiento en la causa tramitada en Tucumán. ./X @JorgeCBarrera
30 Diciembre 2025

Luego de que la Justicia de Tucumán resolviera el sobreseimiento de los cuatro exfutbolistas de Vélez Sarsfield denunciados por abuso sexual en 2024, Sebastián Sosa se expresó públicamente por primera vez a través de sus redes sociales. El arquero uruguayo compartió un mensaje en Instagram en el que celebró la decisión judicial y agradeció a su entorno más cercano por el acompañamiento durante el proceso.

“Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos. Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, escribió el futbolista, que replicó el posteo en sus historias y sumó una frase breve. “Gracias Dios. Se hizo justicia”, agregó.

En su publicación, Sosa destacó el respaldo de su familia, con mención especial a su esposa, de sus amigos y de sus abogados, Ernesto Baaclini y Jorge Barrera. La decisión fue firmada por el juez José Augusto Páez Almonacid, quien absolvió también a Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.

Más tarde, en diálogo con el programa “Último al arco”, el arquero profundizó sobre cómo atravesó el proceso judicial. Lo definió como “largo, duro y difícil”, pero remarcó el alivio que significó el fallo tanto para él como para su familia y sus compañeros. “Pudimos cerrar un capítulo muy amargo de nuestras vidas”, señaló.

Sosa, que tras quedar libre del “Fortín” retomó su carrera profesional y actualmente juega en Juventud Las Piedras, también dejó una reflexión personal. Contó que la situación le permitió conocer de cerca el miedo y se refirió al debate sobre las denuncias y la igualdad de género, al que dijo adherir, aunque pidió cautela ante lo que consideró denuncias falsas.

Por su parte, su abogado Jorge Barrera celebró el fallo en la red social X y lo calificó como una resolución sólida desde el punto de vista jurídico, al tiempo que subrayó que la perspectiva de género debe convivir con las garantías individuales y los principios básicos del Estado de Derecho.

En contrapartida, tras conocerse el sobreseimiento, la joven denunciante aseguró que continuará con el reclamo judicial. En declaraciones públicas, afirmó que llevará el caso “hasta la última instancia” y sostuvo que no se trata de un precedente para desalentar denuncias de mujeres.

Temas TucumánUruguayClub Atlético Vélez SarsfieldErnesto BaacliniSebastián SosaBraian CufréAbiel OsorioJosé Florentín Bobadilla
