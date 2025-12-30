El fuerte posteo de Sebastián Sosa tras su sobreseimiento en el caso Vélez

Luego de que la Justicia de Tucumán resolviera el sobreseimiento de los cuatro exfutbolistas de Vélez Sarsfield denunciados por abuso sexual en 2024, Sebastián Sosa se expresó públicamente por primera vez a través de sus redes sociales. El arquero uruguayo compartió un mensaje en Instagram en el que celebró la decisión judicial y agradeció a su entorno más cercano por el acompañamiento durante el proceso.