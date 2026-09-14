Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Las tensiones entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Tucumán, espacio que encabeza el diputado “con peluca” Mariano Campero, no cesan. El concejal Mauricio Argiró amplió la denuncia penal contra Lisandro Catalán ante la Fiscalía Federal N° 1 por presunto domicilio falso en Tucumán. El escrito incorpora documentación nueva en la que se sostiene que la dirección que el presidente del partido habría declarado en la provincia no se correspondía con el lugar donde residía habitualmente.
El domicilio cuestionado es Italia 757, en San Miguel de Tucumán, que en la denuncia original figura como domicilio personal de Catalán en un acta partidaria de La Libertad Avanza y, al mismo tiempo, como sede del partido en la provincia. Según el escrito, ese inmueble pertenecería a un tercero, Eduardo Luis María Sabaté.
Nuevos aportes
La nueva documental incluye dos avisos publicados en el Boletín Oficial de la Nación (en febrero y octubre de 2025) sobre designaciones de Catalán como director en Aerolíneas Argentinas S.A. y Optar S.A.U., que fijan un domicilio especial en San Miguel, provincia de Buenos Aires (Aristóbulo del Valle 2.590); dos informes privados de persona y localización, que mencionan direcciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Bella Vista; y dos constancias sobre titularidad de inmuebles y automotores.
“La hipótesis que se procura verificar es que Catalán habría utilizado una dirección tucumana en la que no residía para modificar o sostener su registración identificatoria y electoral, pese a mantener su residencia efectiva y el núcleo estable de sus actividades personales, patrimoniales y laborales fuera de la provincia”, planteó el edil en el escrito.
Centro de vida, en duda
Según Argiró, la maniobra denunciada no consiste simplemente en que Catalán aparezca relacionado con más de una dirección ya que una persona puede tener de manera lícita un domicilio real y otros fiscales, laborales, etc. “El hecho penalmente relevante sería otro: que, siendo elector, hubiera denunciado ante el Renaper (Registro Nacional de las Personas) o ante el sistema electoral un domicilio tucumano que no correspondía al lugar en el que habitaba la mayor parte del año, con conocimiento de esa discordancia y con la finalidad de producir una apariencia registral de residencia en Tucumán”, embistió.
De acuerdo al escrito, la nueva documentación acercada “robustece la necesidad de esa investigación porque no aporta una referencia aislada, sino un conjunto de direcciones y vínculos territoriales fuera de la provincia”, se consignó. Y se señaló que ningún dato aislado prueba dónde vivía Catalán. “El centro de vida es una realidad fáctica y no una etiqueta elegida libremente por el interesado”, se apuntó.
Denuncia y respuesta
La denuncia había sido iniciada a mediados de agosto principalmente contra el diputado Federico Pelli, a quien Argiró pidió que se investigue por los cambios de domicilio registrados con presunta colaboración de Catalán, con la finalidad -de acuerdo con el escrito- de construir una apariencia documental de residencia en Yerba Buena con miras a una eventual candidatura a intendente (la normativa vigente exige residencia inmediata de dos años). La nueva presentación, en tanto, apunta únicamente contra el presidente de LLA en Tucumán.
Tras conocerse la denuncia, ambos dirigentes del partido del presidente Javier Milei arremetieron con dureza contra el camperismo. “Son esbirros serviles del oficialismo. Seguramente debe haber algún incentivo atrás, alguna mano negra, que los lleva a denunciarnos a nosotros”, dijeron. Afirmaron que son “denuncias infundadas” de “funcionarios que se creen jefes y dueños de Yerba Buena”.