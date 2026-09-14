Amplían la denuncia contra Catalán por su domicilio en Tucumán

Centro de vida, en duda

Según Argiró, la maniobra denunciada no consiste simplemente en que Catalán aparezca relacionado con más de una dirección ya que una persona puede tener de manera lícita un domicilio real y otros fiscales, laborales, etc. “El hecho penalmente relevante sería otro: que, siendo elector, hubiera denunciado ante el Renaper (Registro Nacional de las Personas) o ante el sistema electoral un domicilio tucumano que no correspondía al lugar en el que habitaba la mayor parte del año, con conocimiento de esa discordancia y con la finalidad de producir una apariencia registral de residencia en Tucumán”, embistió.