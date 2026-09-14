Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

Famaillá volvió a poner a la empanada en el centro de la escena y cerró una nueva edición de su fiesta nacional con una campeona, una subcampeona, tres revelaciones y una historia que cruzó miles de kilómetros para llegar hasta el corazón de la celebración.
La 47° Fiesta Nacional de la Empanada tuvo su cierre este domingo en el predio Simeón Nieva, después de un fin de semana que también estuvo marcado por el clima. La intensa lluvia que cayó sobre la ciudad del sur de la provincia obligó a suspender la segunda velada, prevista para el sábado, debido a las malas condiciones meteorológicas. La celebración se retomó este domingo para completar la última jornada.
Pero el corazón de la fiesta volvió a estar en la competencia que reúne a las empanaderas y que cada año convierte al predio Simeón Nieve en escenario de una disputa muy particular, la de quién prepara la empanada capaz de quedarse con el título nacional.
Este año, la consagración fue para Adriana Fernández, del barrio famaillense San Martín, quien se convirtió en la Campeona Nacional de la Empanada 2026.
“No lo puedo creer, pero estoy muy contenta y voy a representar bien a mi Famaillá, a mi provincia y seguiré mejorando”, expresó la ganadora luego de recibir el reconocimiento.
La subcampeona fue Lorena Ruiz, representante del barrio Sur, quien ya piensa en regresar a la competencia el próximo año. “Se siente que faltó un poquito, pero ya estamos más cerca. Me volveré a presentar el próximo año porque quiero ganar el título. Fue un honor estar aquí porque todas somos campeonas”, sostuvo.
Una empanada viajera
Entre los nombres que dejaron una postal particular en esta edición estuvo Isamu Kato, un japonés que llegó a Famaillá con una historia poco habitual para una competencia gastronómica argentina.
Kato nació en Kioto, donde abrió una casa de empanadas argentinas llamada Muchachos. Allí prepara personalmente la masa y los rellenos y convirtió su emprendimiento en un punto de encuentro alrededor de una comida que aprendió a hacer lejos de su lugar de origen.
Su vínculo con la Argentina va mucho más allá de la gastronomía. Es fanático de Boca Juniors, conoce la cultura argentina y también se interesó por su música. En Japón llevó adelante su propio emprendimiento gastronómico y convirtió a la empanada en una manera de mantener ese vínculo con el país.
Su presencia en Famaillá terminó de cerrar el círculo. La empanada que cocina en Kioto llegó hasta el “Jardín de la República” para competir en la fiesta que tiene a esta preparación como protagonista, y toda su aventura quedó plasmada en sus redes sociales, donde compartió con sus miles de seguidores, cada momento de la .
Kato fue además uno de los tres reconocidos como revelación durante esta edición. Junto con Mariela Moyano y Graciela Capa, recibió una Empanada de Oro.
La lluvia
La celebración tuvo un paréntesis obligado durante el fin de semana. La intensa lluvia que se registró en toda la provincia el sábado provocó anegamientos y llevó a suspender la segunda velada de la fiesta, luego de que la apertura vibrara con las canciones de Sergio Galleguillo y Norberto Alkala.
La decisión se tomó ante las condiciones climáticas y la imposibilidad de garantizar el normal desarrollo de las actividades. La programación se retomó ayer, cuando el predio volvió a recibir al público para la última jornada.
Así, la edición número 47 llegó a su final después de tres días previstos de celebración, aunque con una interrupción obligada por el clima.
Los Tekis, para el cierre
La última noche tuvo también su momento musical. Los Tekis fueron los encargados de ponerle el broche final a una celebración que no dejó que las bajas temperaturas, enfriaran las ganas de celebrar uno de los platos más importantes de la gastronomía tucumana.
La música acompañó así el cierre de una celebración que durante el fin de semana reunió gastronomía, tradición y espectáculos alrededor de una preparación que Famaillá convirtió en una de sus principales señas de identidad.
Con Adriana Fernández como nueva Campeona Nacional de la Empanada, Lorena Ruiz pensando en una nueva oportunidad y tres nuevas revelaciones que recibieron su Empanada de Oro, Famaillá bajó el telón de otra edición de su fiesta. Esta vez, además, con una historia llegada desde Japón y con Los Tekis poniendo música al final.