Fiesta Nacional en Famaillá: una campeona y una empanada que llegó de Japón

La 47° Fiesta Nacional de la Empanada tuvo su cierre este domingo en el predio Simeón Nieva, después de un fin de semana que también estuvo marcado por el clima. La intensa lluvia que cayó sobre la ciudad del sur de la provincia obligó a suspender la segunda velada, prevista para el sábado, debido a las malas condiciones meteorológicas. La celebración se retomó este domingo para completar la última jornada.