“Javier Milei es lo que ves; tómalo o déjalo”, sugiere el economista Juan Carlos De Pablo

Durante las últimas semanas, los ojos del país se posaron en la Quinta de Olivos. Se tejieron varias conjeturas respecto del estado emocional del presidente Javier Milei que, según analistas, no estaba dentro del eje institucional y alejado de la toma de decisiones. Frente a estas versiones, Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más influyentes dentro del entorno del libertario, dice e insiste que Milei está en todos sus cabales y que, “como todos los seres humanos, es multifacético; los estilos no se cambian así porque sí”. El consultor dio ayer la primera de las tres conferencias que continuarán hoy, organizadas por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), a través de la Facultad de Economía y Administración.
La charla arrancó una hora y media después de lo previsto. Tras el agradecimiento por su presencia, brindada por el decano de la unidad académica, Eduardo Robinson, De Pablo pidió las disculpas del caso y explicó los motivos de haber pospuesto su visita a Tucumán: “cambié el vuelo por una cuestión vital y móvil: debía renovar el registro”. En el auditorio de la Unsta, la heterogeneidad de los asistentes era visible: empresarios, industriales, comerciantes, alumnos, docentes, politólogos, economistas y contadores escucharon la conferencia “Argentina hoy: señales y decisiones que importan”.
El economista arrancó con un análisis de la geopolítica global. Expuso que en el planeta hay dos guerras documentadas: la que desde hace cuatro años enfrenta a Rusia con Ucrania y la que hace medio año entablan Estados Unidos e Israel contra Irán. “Los economistas suelen exponer que se presentan dos tipos de guerra: una de stock y otra de flujos. La primera sucede cuando no se puede reponer el material bélico; en la otra, lo contrario”, señala. En ese aspecto, recordó una frase que, en una reciente conferencia que compartió con Rosendo Fraga, el analista político señaló que Estados Unidos se está quedando sin municiones. “Es difícil de crecer pero, dada las cosas específicas que hoy se usan como armamento, queda la sospecha que el presidente Donald Trump quiere terminar antes el conflicto por cuestiones políticas que por falta de municipios”, puntualizó. Sucede que Estados Unidos está frente a una nueva elección de medio turno y un resultado desfavorable para la administración Trump puede exponerlo al “síndrome del pato rengo”, que implica una caída en la consideración social y una debilidad institucional y política.
Con su impronta irónica, De Pablo considera que Trump es visto como “un bocón que un lunes se levanta y dice que le aplicará aumento de aranceles a Canadá y el martes afirma que los va a revisar. Y luego sale el secretario del Tesoro (Scott Bessent) indica que llegó el Día D en la guerra contra Irán. Entonces no sabemos si creer o no”. A su entender, aquel que negocia a las apuradas siempre está expuesto a ceder. De todas maneras, al cerrar el capítulo internacional, el consultor dijo que no hay que “argentinizar el análisis global de la economía” como tampoco creer que, para la economía mundial, el cierre del estrecho de Ormuz es el peor de los escenarios, “porque las economías son más robustas y no se llevan de lo que sucede en un instante de la historia”.
¿Y la Argentina?
Más allá de que la Casa Rosada sigue con atención la situación electoral de los Estados Unidos, De Pablo indicó que la realidad nacional es heterogénea y que eso también se observó en la recaudación de agosto, en la que hubo un villano: los Derechos de Exportación. “El IVA-DGI estuvo en línea con la inflación y la Seguridad Social no registró grandes variaciones. Pero en la cuenta del almacenero, si entra menos plata, eso quiere decir que algo puede pasar”, alertó. En ese sentido, De Pablo enfatizó que Milei no se apartará de la política de déficit cero y que ya le puso un cerrojo a las emisiones en las futuras administraciones del Gobierno del país, al cortarle la posibilidad de que el Tesoro se financie vía Banco Central.
“La política de Milei, insisto, es equilibrio fiscal más Federico Sturzenegger y eso el presidente de la Nación lo lleva en la sangre”, fundamentó. Acotó que el endurecimiento del discurso presidencial es tal que los gobernadores, cuando van a ver al ministro de Economía (Luis Caputo) “es solo para manguearlo y seguramente les transmitirá que es más fácil arreglar con él que con Milei”.
En cuanto a las variables, De Pablo es partidario de la libre flotación del dólar y que responda a la oferta y a la demanda dentro de una banda. “¿Qué pasó con el techo? Ya lo olvidamos y si escuchas a alguien decir que el dólar debería estar en torno de los cuatro lucas para solucionar un problema cambiario, es aritmética. Ahora menos mal que algunos compatriotas compran dólares para turismo y que el Banco Central también lo hace”, fundamentó.
La inflación jugó un capítulo aparte en la conferencia. De Pablo le bajó el tono al debate sobre si está alto o si está en desaceleración. “Hay que diferenciar lo que es una noticia de lo que es una novedad. Puede que el Indec difunda que el dato de la inflación esté entre un 1,6% y un 1,8%. Eso puede ser una noticia, pero no una novedad. Estaríamos presente frente a este último escenario si es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desciende al 0,4% o al 0,5%. Si eso se diera, me tomo un avión y vengo a dar otra conferencia. Moraleja: es simplemente un dato”, expuso.
El economista planteó la reacción que el Presidente tiene cada vez que se acerca la medición inflacionaria. “Milei no está desesperado. En política económica, ese estado te lleva a hacer macanas porque cada vez que se reacciona ante una inflación que sube, se va hacia la prohibición de exportaciones o se dibujan los índices”, manifestó.
En el mismo sentido, descree de una economía a dos velocidades, tal como lo expresó durante la entrevista que el domingo publicó LA GACETA: “La realidad es heterogénea, tanto por sectores como por regiones. Mi análisis, como el de ustedes, debería empezar por cada uno, porque seguramente te pasan cosas y, cuando las clarificas, seguís con el resto, con los proveedores y, si querés, terminas en el Papa. La economía argentina no es Vaca Muerta y el resto. Claro que me dirás qué pasa con el comercio. Les digo que esta situación llegó para quedarse. Los parientes de los comerciantes compran por Mercado Libre. No le van a comprar a ellos. Esto muestra un cambio de tendencia”, señaló. También reaccionó contra aquellos que piensan que la Inteligencia Artificial avanza sobre la humanidad. “En el mundo trabajan más personas que hace 200 años en cosas diferentes, de donde derivan ingresos de algo que ya no es rutinario”, acotó.
La mirada política
En el momento del análisis de la política, De Pablo señaló que la Argentina tiene un régimen presidencialista, que implica cambios o no cada cuatro años, por períodos. “Un 10 de diciembre dijiste algo y luego no te acordas. Un empresario toma 40 decisiones por día: no sabe qué pasará con 30 de ellas y tal vez 25 deba cambiarlas. A Milei le cambiaron las circunstancias, como en otras gestiones y a eso estamos acostumbrados. “La política es un insumo en la toma de decisiones. Hasta las elecciones falta un siglo; hasta la semana que viene, faltan años. Esto es la Argentina”, subrayó.
De Pablo admitió abiertamente su amistad con Milei a partir de las versiones que circularon sobre su estado emocional en las últimas semanas. Diré un par de cosas. La primera es que Javier Milei no está loco ni bajo la cama. Eso es fantasía. Si alguien medice que en la mesa chica discute para tomar decisiones, es lógico cuando se trabaja en política porque las balas son de verdad, no de fogueo. La diferencia es que una mala decisión se mide en términos de salarios o puestos de trabajo. No es joda. Como todos los seres humanos, Milei es multifacético. Es lo que ves. Sube al escenario y es un energúmeno cantando y dos minutos después discute en conferencias con un rigor fenomenal. Es el mismo Presidente; no lo vas a cambiar; tómalo o déjalo”, finalizó.