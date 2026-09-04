“Javier Milei es lo que ves; tómalo o déjalo”, sugiere el economista Juan Carlos De Pablo

El economista arrancó con un análisis de la geopolítica global. Expuso que en el planeta hay dos guerras documentadas: la que desde hace cuatro años enfrenta a Rusia con Ucrania y la que hace medio año entablan Estados Unidos e Israel contra Irán. “Los economistas suelen exponer que se presentan dos tipos de guerra: una de stock y otra de flujos. La primera sucede cuando no se puede reponer el material bélico; en la otra, lo contrario”, señala. En ese aspecto, recordó una frase que, en una reciente conferencia que compartió con Rosendo Fraga, el analista político señaló que Estados Unidos se está quedando sin municiones. “Es difícil de crecer pero, dada las cosas específicas que hoy se usan como armamento, queda la sospecha que el presidente Donald Trump quiere terminar antes el conflicto por cuestiones políticas que por falta de municipios”, puntualizó. Sucede que Estados Unidos está frente a una nueva elección de medio turno y un resultado desfavorable para la administración Trump puede exponerlo al “síndrome del pato rengo”, que implica una caída en la consideración social y una debilidad institucional y política.