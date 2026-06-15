Juan Carlos de Pablo advirtió sobre el riesgo de la "enfermedad holandesa" en Argentina

Resumen para apurados
- El economista Juan Carlos de Pablo advirtió en Argentina que el auge exportador del agro y la energía genera una sobreoferta de divisas que amenaza la competitividad industrial.
- Este fenómeno de enfermedad holandesa surge por el masivo ingreso de divisas que aprecia la moneda local, revirtiendo la histórica escasez de reservas en el país.
- La abundancia de divisas permitirá al gobierno fortalecer reservas y consolidar su plan, lo que según el analista proyecta una alta probabilidad de reelección oficial en 2027.
El economista Juan Carlos de Pablo alertó sobre un cambio de paradigma en la economía argentina. El paso de una crisis de divisas a un escenario de sobreoferta que podría comprometer la competitividad industrial. Explicó que el auge exportador del sector energético y agropecuario reúne las condiciones para la aparición de la denominada "enfermedad holandesa".
"Lo que está pasando con el récord agrícola y la energía ha puesto de moda este concepto", afirmó De Pablo. El fenómeno, originado en los años 60 tras el hallazgo de gas en el Mar del Norte, ocurre cuando un ingreso masivo de divisas aprecia la moneda local y castiga al resto de los sectores exportables.
Según el economista, Argentina vive hoy un proceso similar. "Pasamos de ser importadores netos de energía a ser superavitarios. Sumado a los 160 millones de toneladas del agro, los dólares llueven por todos lados", resaltó.
Política y reelección
Según De Pablo, el actual equipo económico ha sabido aprovechar esta "caja" inesperada para fortalecer las reservas, aunque desestimó que sigan recetas del FMI.
Resaltó que la abundancia de divisas constituye hoy uno de los principales desafíos económicos. “En este momento, el problema es de oferta. Si el Banco Central no estuviera comprando algunos dólares...”, planteó.
"Hacer política económica hoy es más difícil que hace 50 años porque las velocidades son distintas. Es lo que hay. Ahora hay un relanzamiento tras otro. El otro día, un colega me dijo que el equipo económico reflexionó y le está haciendo caso al FMI en aumentar las reservas, pero no es así. Apareció la oportunidad de la caja. Dieron vuelta la tortilla y se están preparando para 2027″, afirmó.
Sobre el panorama político, fue tajante al definir la gestión como una combinación de "equilibrio fiscal y Federico Sturzenegger". Además asignó una "probabilidad muy alta" a la reelección de Javier Milei en 2027.