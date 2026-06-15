Juan Carlos de Pablo advirtió sobre el riesgo de la "enfermedad holandesa" en Argentina

"Hacer política económica hoy es más difícil que hace 50 años porque las velocidades son distintas. Es lo que hay. Ahora hay un relanzamiento tras otro. El otro día, un colega me dijo que el equipo económico reflexionó y le está haciendo caso al FMI en aumentar las reservas, pero no es así. Apareció la oportunidad de la caja. Dieron vuelta la tortilla y se están preparando para 2027″, afirmó.