EconomíaNoticias económicas

Juan Carlos de Pablo advirtió sobre el riesgo de la "enfermedad holandesa" en Argentina

El "Profe" analizó el impacto del superávit comercial en la economía argentina y sus consecuencias.

Juan Carlos de Pablo, economista.
Juan Carlos de Pablo, economista.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Juan Carlos de Pablo advirtió en Argentina que el auge exportador del agro y la energía genera una sobreoferta de divisas que amenaza la competitividad industrial.
  • Este fenómeno de enfermedad holandesa surge por el masivo ingreso de divisas que aprecia la moneda local, revirtiendo la histórica escasez de reservas en el país.
  • La abundancia de divisas permitirá al gobierno fortalecer reservas y consolidar su plan, lo que según el analista proyecta una alta probabilidad de reelección oficial en 2027.
Resumen generado con IA

El economista Juan Carlos de Pablo alertó sobre un cambio de paradigma en la economía argentina. El paso de una crisis de divisas a un escenario de sobreoferta que podría comprometer la competitividad industrial. Explicó que el auge exportador del sector energético y agropecuario reúne las condiciones para la aparición de la denominada "enfermedad holandesa".

"Lo que está pasando con el récord agrícola y la energía ha puesto de moda este concepto", afirmó De Pablo. El fenómeno, originado en los años 60 tras el hallazgo de gas en el Mar del Norte, ocurre cuando un ingreso masivo de divisas aprecia la moneda local y castiga al resto de los sectores exportables. 

Según el economista, Argentina vive hoy un proceso similar. "Pasamos de ser importadores netos de energía a ser superavitarios. Sumado a los 160 millones de toneladas del agro, los dólares llueven por todos lados", resaltó.

Política y reelección

Según De Pablo, el actual equipo económico ha sabido aprovechar esta "caja" inesperada para fortalecer las reservas, aunque desestimó que sigan recetas del FMI. 

Resaltó que la abundancia de divisas constituye hoy uno de los principales desafíos económicos. “En este momento, el problema es de oferta. Si el Banco Central no estuviera comprando algunos dólares...”, planteó.

"Hacer política económica hoy es más difícil que hace 50 años porque las velocidades son distintas. Es lo que hay. Ahora hay un relanzamiento tras otro. El otro día, un colega me dijo que el equipo económico reflexionó y le está haciendo caso al FMI en aumentar las reservas, pero no es así. Apareció la oportunidad de la caja. Dieron vuelta la tortilla y se están preparando para 2027″, afirmó.

Sobre el panorama político, fue tajante al definir la gestión como una combinación de "equilibrio fiscal y Federico Sturzenegger". Además asignó una "probabilidad muy alta" a la reelección de Javier Milei en 2027.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei celebró el dato de la inflación de mayo y elogió a Caputo

Milei celebró el dato de la inflación de mayo y elogió a Caputo

Luis Caputo defendió el rumbo económico: Hoy sobran dólares para empresas, ahorristas y el Central

Luis Caputo defendió el rumbo económico: "Hoy sobran dólares para empresas, ahorristas y el Central"

Lo más popular
Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
1

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones
2

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
3

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez
4

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
5

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Más Noticias
Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Experiencia Innovación Sostenible: la mujer que conoce el cerebro de los deportistas de elite llega a Tucumán

Experiencia Innovación Sostenible: la mujer que conoce el cerebro de los deportistas de elite llega a Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Caso Lebbos: el fiscal Sale impugnó la absolución de César Soto ante la Corte provincial

Caso Lebbos: el fiscal Sale impugnó la absolución de César Soto ante la Corte provincial

Comentarios