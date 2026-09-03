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La creatividad de una supuesta artista trans alemana

“Yo soy Mika de Frankfurt”, de Leandro Tolchinsky, se proyectará en el Espacio Incaa.

La creatividad de una supuesta artista trans alemana
Hace 7 Hs

La trama se anuncia como un documental sobre una artista trans alemana que lanza su carrera solista tras ser traída a la Argentina engañada y haber sido abandonada por un capitán de navío mercante hace 15 años. Inicialmente contenida en lo afectivo por el grupo teatral Los Bla Bla, logra reconstruir su vida, grabar su disco debut, presentar sus espectáculos e incursionar como conductora de entrevistas por streaming.

Pero nada es realmente cierto, sin llegar a ser totalmente falso. El personaje fue creado por Manu Fanego (el hijo del actor, músico y performer Daniel Fanego), quien es una respetada presencia en las artes escénicas y el cine contemporáneo desde una identidad no binaria que desafía los estándares de género. En esa construcción protagoniza “Yo soy Mika de Frankfurt”, la película de Leandro Tolchinsky que se estrenará hoy en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), a las 20 y con entrada libre y gratuita como parte de la edición 66 del Septiembre Musical. Habrá funciones mañana y el sábado, en el mismo lugar y hora.

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La historia en pantalla transforma los avatares y las experiencias de Mika en canciones con humor y emoción que interpreta con su acordeón para construir un vínculo con el espectador similar al que crea dentro de los shows en vivo. Manu Fanego integró el elenco de las serie biográficas de Fito Páez, “El amor después del amor” y de Cris Miró, “Ella”.

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