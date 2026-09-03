La creatividad de una supuesta artista trans alemana

Pero nada es realmente cierto, sin llegar a ser totalmente falso. El personaje fue creado por Manu Fanego (el hijo del actor, músico y performer Daniel Fanego), quien es una respetada presencia en las artes escénicas y el cine contemporáneo desde una identidad no binaria que desafía los estándares de género. En esa construcción protagoniza “Yo soy Mika de Frankfurt”, la película de Leandro Tolchinsky que se estrenará hoy en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), a las 20 y con entrada libre y gratuita como parte de la edición 66 del Septiembre Musical. Habrá funciones mañana y el sábado, en el mismo lugar y hora.