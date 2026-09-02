Política

Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

La medida de fuerza contempla la paralización de actividades, asambleas y protestas en dos franjas horarias y afectaría el funcionamiento de 27 aeropuertos a lo largo del país.

PARO DE ATE. El Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos.
PARO DE ATE. El Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional intimó a ATE a garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país, ante un paro convocado por el fracaso en paritarias.
  • La medida de fuerza de la ANAC afectará dos franjas horarias y limitará tareas clave como control terrestre y bomberos, tras no alcanzar un acuerdo salarial con el Estado.
  • El Ejecutivo aplicó la Ley de Modernización Laboral para declarar esencial el servicio aéreo, lo que sentará un precedente sobre los límites de futuras protestas gremiales.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional intimó este miércoles a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los vuelos durante el paro que la entidad gremial anunció para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

La medida de fuerza contempla la paralización de actividades, asambleas y protestas en dos franjas horarias y afectaría el funcionamiento de 27 aeropuertos a lo largo del país. La protesta fue anunciada luego del fracaso en las negociaciones paritarias.

Sin embargo, a menos de 24 horas del inicio del paro, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, intimaron a la organización gremial a dar "estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

Según indicó el Gobierno, la decisión busca "asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional".

Cómo será el paro de los trabajadores de la ANAC

Las protestas de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se desarrollarán tanto el jueves como el viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 en ambos casos.

Desde ATE habían anunciado que durante esas franjas horarias solamente se garantizarían los vuelos sanitarios, humanitarios, el traslado de órganos y los vuelos oficiales.

Entre las áreas en las que se desempeñan los empleados de la ANAC se encuentran el control terrestre y la sanidad aeronáutica, los bomberos aeronáuticos -obligatorios para mantener la operatividad de los aeropuertos- y la fiscalización y capacitación del sistema aéreo.

El argumento del Gobierno para exigir el 75% de los vuelos

Entre los fundamentos de la decisión, el Gobierno citó las modificaciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral, que establece que la cobertura de los servicios mínimos, tratándose de un servicio esencial, "no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal del servicio".

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