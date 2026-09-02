Paro de ATE: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los vuelos este jueves y viernes

Sin embargo, a menos de 24 horas del inicio del paro, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, intimaron a la organización gremial a dar "estricto cumplimiento del régimen legal vigente y a garantizar la prestación de los servicios mínimos correspondientes en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".