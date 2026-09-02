Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió hoy con dirigentes en Aguilares y Casa de Gobierno para reordenar al PJ tucumano y pedir provincializar los comicios.
- Jaldo encabezó cónclaves con referentes de Río Chico, intendentes y legisladores para alinear fuerzas locales y articular la estrategia del oficialismo en el interior.
- Esta reorganización anticipa una estrategia electoral autónoma de las disputas nacionales, perfilando el armado político del peronismo tucumano rumbo a 2027.
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