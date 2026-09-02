Política

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

El gobernador convocó a referentes del departamento Río Chico; luego, en Casa de Gobierno, tuvo reuniones con legisladores e intendentes.

EN LA SECCIÓN OESTE. En Aguilares, Jaldo reunió a referentes peronistas del departamento Río Chico. Foto de Comunicación Pública
EN LA SECCIÓN OESTE. En Aguilares, Jaldo reunió a referentes peronistas del departamento Río Chico. Foto de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió hoy con dirigentes en Aguilares y Casa de Gobierno para reordenar al PJ tucumano y pedir provincializar los comicios.
  • Jaldo encabezó cónclaves con referentes de Río Chico, intendentes y legisladores para alinear fuerzas locales y articular la estrategia del oficialismo en el interior.
  • Esta reorganización anticipa una estrategia electoral autónoma de las disputas nacionales, perfilando el armado político del peronismo tucumano rumbo a 2027.
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