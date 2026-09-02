Política

Milei: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”

El jefe de Estado envió un mensaje en clave electoral y reiteró que no modificará el programa económico hasta "derrotar a la inflación".

JAVIER MILEI. “No vamos a negociar la política monetaria”, aseguró el mandatario.
JAVIER MILEI. “No vamos a negociar la política monetaria”, aseguró el mandatario.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei descartó este miércoles flexibilizar el plan fiscal y monetario ante la Fundación Libertad y Progreso, para asegurar la derrota definitiva de la inflación.
  • El mandatario rechazó pedidos de su entorno para aflojar el ajuste por las elecciones legislativas, argumentando que no se vence al populismo repitiendo sus fórmulas.
  • Milei supedita el apoyo electoral de 2025 al éxito de sus reformas, planteando a los votantes la disyuntiva entre convalidar su ajuste o regresar al modelo anterior.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó este miércoles el rumbo económico de su Gobierno y descartó cualquier flexibilización de las políticas fiscal y monetaria de cara al año electoral. 

El mandatario admitió que, si su gestión no muestra resultados, será difícil para la sociedad “acompañar”, aunque aseguró que no modificará el programa económico hasta “derrotar a la inflación”.

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“En el debate reciente hay muchas personas que, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención queriendo que se asegure la reelección y podamos continuar con este rumbo, piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. Y la respuesta es: no vamos a hacer eso. El resultado fiscal no se negocia. Y no vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó Milei.

El mandatario realizó estas declaraciones durante el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, donde defendió las principales medidas de su administración y planteó el escenario electoral del próximo año.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo”

En ese contexto, el mandatario ratificó que el Gobierno no modificará su rumbo hasta “derrotar a la inflación” y defendió la continuidad de las políticas implementadas.

“Si lo tuviera que poner en una frase es: al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos. ¿Qué mejor que por primera vez los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados?", manifestó.

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En su discurso, Milei también sostuvo: “Las buenas políticas no se negocian y estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado; si quieren volver a abrazar al fracaso o continuar con esta transformación que hará grande a la Argentina nuevamente”.

Al ratificar el rumbo económico y político de su gestión, el Presidente reiteró: “No vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Mensaje en clave electoral

Al referirse a las elecciones del año próximo, Milei sostuvo que “los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados”.

“Confío en los argentinos: no puede ser que un conjunto de mentirosos tapen el sol con un dedo”, dijo, en referencia a la oposición y a la prensa crítica.

También se refirió al escenario social y diferenció la situación actual de la evolución que, según su visión, tuvo el país durante su gestión. Al respecto, al reiterar que la “foto” del escenario social no es buena pero que la “película” es “la mejor de la historia”, Milei preguntó: “¿Se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy el 50% de las calles llevarían mi nombre, pero claro, no soy peronista”, ironizó.

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