La venganza tiene forma de un agresivo virus mortal

El joven científico resentido porta en su sangre el único antídoto posible, por lo que matarlo no es una opción, lo cual inevitablemente remite a la saga de “Resident evil” al extremo de que los personajes más fuertes y decisivos en términos de buscar una salida son mujeres. Los infectados coordinan acciones entre ellos y operan como un solo bloque que evoluciona y aprende medida de que crece (al estilo de una “Colonia” de insectos, como es el nombre original de la película), mientras que entre quienes siguen siendo humanos parece imperar el individualismo y la tendencia a salvarse solo. La acción se desarrolla en un gran shopping (en la parte baja del edificio de la empresa biotecnológica), un homenaje bastante evidente a “El amanecer de los muertos”. Y así pueden sucederse muchas otras citas.