Qué pasó con el plan del Gobierno para desarmar los Registros del Automotor
A dos años y medio del inicio de la gestión, se cerraron formalmente algunas dependencias, se impulsaron cambios en los trámites y avanzó la digitalización. Sin embargo, la cantidad de registros seccionales se redujo mucho menos de lo anunciado y el modelo que el Gobierno prometió eliminar continúa vigente.
La eliminación de los Registros del Automotor fue una de las promesas centrales del Gobierno durante la campaña electoral de 2023. La intención de terminar con una estructura que definía como una “caja política utilizada por décadas” formaba parte de un plan más amplio para reducir sobrecostos y eliminar negocios que, según el oficialismo, perjudicaban a los ciudadanos.
A dos años y medio de aquella promesa, el proceso de transformación avanzó, aunque a un ritmo mucho menor al esperado. Se implementaron modificaciones en el sistema, se redujeron algunas dependencias y se impulsó la digitalización de los trámites. Sin embargo, el esquema de Registros del Automotor continúa funcionando.
Según un informe que publicó Infobae, el proceso de cierre y eliminación de dependencias fue comunicado en dos oportunidades, mediante las Resoluciones 209/2024 y 19/2025. En esos instrumentos se dispuso el cierre de 291 registros, además de la suspensión de nombramientos pendientes y la intervención de otras 200 dependencias.
Pero las cifras oficiales muestran una reducción considerablemente menor. La nómina de dependencias que la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) actualiza mensualmente en su sitio web contabilizaba 1.557 seccionales en mayo de 2024. Actualmente registra 1.546.
De acuerdo con esos datos, la reducción efectiva fue de apenas 11 dependencias.
Parte de la diferencia entre las cifras anunciadas y la cantidad de registros que permanecen en funcionamiento puede explicarse por la supresión de determinadas dependencias y la transferencia de sus competencias a otros registros. Pero existe además un factor clave para avanzar con el cierre de un Registro del Automotor: la digitalización de todos los legajos.
Ese proceso resulta indispensable para avanzar hacia la creación del Legajo Digital Único a nivel nacional, uno de los objetivos planteados por el Gobierno.
Los cambios que ya se implementaron
En estos dos años y medio, el Gobierno introdujo una serie de modificaciones en el sistema registral. Entre ellas se encuentran la unificación del costo al 1% del arancel de transferencia, la eliminación del costo de las cédulas de identificación, los títulos y las chapas patentes, la creación del Legajo Digital Único y del Certificado Digital Automotor.
También se estableció un tope para las ganancias de los Registros Automotores.
Más adelante, el Gobierno anunció la creación del Registro Único Nacional Automotor (RUNA), con el objetivo de permitir el alta inicial y el patentamiento de unidades de manera digital y remota, sin necesidad de acudir a un Registro del Automotor físico.
El plan también contempla la eliminación progresiva del soporte de papel y el inicio del proceso de digitalización de los expedientes físicos.
Aunque la transformación avanzó a una velocidad menor a la prevista originalmente, una decisión adoptada esta semana volvió a mostrar que el Gobierno y el Ministerio de Justicia mantienen la intención de avanzar en esa dirección.
Una resolución vinculada a Tucumán
Este miércoles 26 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 403/2026, mediante la cual se dejó sin efecto la designación del encargado titular del Registro Seccional número 2 de San Miguel de Tucumán.
La medida puso fin a un proceso que había comenzado, insólitamente, en 2005 y que provocó que esa dependencia funcionara desde entonces como un registro intervenido.
La resolución, sin embargo, no implica el cierre del Registro Seccional número 2 de San Miguel de Tucumán. La dependencia continuará funcionando en la misma situación.
El argumento del Gobierno para adoptar la medida está relacionado con el proceso general de transformación del sistema. Según se explicó, en este contexto no tendría sentido completar ahora un concurso iniciado hace 21 años para designar de manera permanente al responsable de un Registro cuya continuidad se encuentra sujeta al proceso de reorganización.
En el texto de la resolución, el Gobierno encuadra la decisión en la “existencia de una política pública expresa, clara y consolidada” orientada a la racionalización y reducción de los registros seccionales, así como a la digitalización y la tramitación remota de las solicitudes que actualmente se gestionan en sus sedes.
Una reforma que lleva más tiempo del previsto
La complejidad de la transformación que se impulsa terminó extendiendo los plazos originales. El proceso demandó más tiempo del que se esperaba dentro del Gobierno y, además, en distintas oportunidades algunas medidas quedaron en espera mientras la administración nacional debía atender urgencias de coyuntura.
Una de las dirigentes que históricamente cuestionó la existencia de los Registros del Automotor es la diputada Patricia Vasquez, del PRO. La legisladora incluso presentó un proyecto de ley propio para transformar por completo el sistema registral del automotor en la Argentina.
La iniciativa perdió estado parlamentario el año pasado, pero este año volvió a ser presentada para su tratamiento en Comisión.
Mientras el proyecto avanza dentro de los tiempos propios de la agenda legislativa, Vasquez mantiene además un trabajo conjunto con el Gobierno para impulsar una reforma integral del sistema.
“El proyecto de Ley lo volví a presentar y además trabajo en conjunto con ellos para lograr terminar con el sistema de Registros y tener un RUNA Registro Único Nacional Automotor”, señaló la legisladora a Infobae.
Vasquez agregó que se está “avanzando con un equipo del Ministerio de Justicia”, aunque explicó que el encuentro previsto para este miércoles no pudo concretarse debido a la sesión. “La semana que viene nos volvemos a juntar”, concluyó.
Así, mientras el Gobierno sostiene el objetivo de avanzar hacia un sistema registral más digital, remoto y centralizado, los Registros del Automotor continúan funcionando. La promesa de desarmar por completo el esquema todavía no se concretó y los números oficiales muestran que, por ahora, la reducción efectiva de las dependencias está lejos de las cifras anunciadas.