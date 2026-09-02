Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Resumen para apurados
- Hoy comenzó a funcionar en Tucumán la nueva cámara civil unificada de apelaciones, con 13 jueces presididos por Marcela Ruiz, para evitar cuellos de botella judiciales.
- La medida surge tras la reforma judicial e integra dos fueros en un solo tribunal de alzada organizado en cinco salas para agilizar el tratamiento de expedientes.
- Con esta unificación, el Poder Judicial busca acelerar los tiempos procesales y optimizar la resolución de litigios civiles en beneficio de los justiciables.
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