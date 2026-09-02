Tribunales

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Hoy comenzó a funcionar el tribunal unificado de apelaciones con 13 magistrados distribuidos en cinco salas. La camarista Marcela Ruiz fue elegida presidenta.

Los integrantes de la nueva Cámara en el Palacio de Tribunales.
Los integrantes de la nueva Cámara en el Palacio de Tribunales.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy comenzó a funcionar en Tucumán la nueva cámara civil unificada de apelaciones, con 13 jueces presididos por Marcela Ruiz, para evitar cuellos de botella judiciales.
  • La medida surge tras la reforma judicial e integra dos fueros en un solo tribunal de alzada organizado en cinco salas para agilizar el tratamiento de expedientes.
  • Con esta unificación, el Poder Judicial busca acelerar los tiempos procesales y optimizar la resolución de litigios civiles en beneficio de los justiciables.
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