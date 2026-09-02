Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

Musimundo comenzó a reducir su estructura comercial con el cierre de 20 sucursales en el nordeste del país, en medio de un escenario marcado por la caída del consumo, el avance de las ventas online y la crisis interna de la compañía. Los locales afectados están ubicados en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones y, según allegados a la empresa consultados, la medida habría provocado la pérdida de más de 100 puestos de trabajo.