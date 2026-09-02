Un casino en el bolsillo: cómo es el circuito que lleva las apuestas online hasta los adolescentes
Celulares, billeteras virtuales, publicidad e intermediarios redujeron las barreras para jugar. LA GACETA escuchó a estudiantes, especialistas, autoridades, una empresa habilitada y un ex “cajero” clandestino para reconstruir cómo ingresan los menores, quién recibe la plata y qué ocurre cuando las pérdidas dejan de ser un número en la pantalla.
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Resumen para apurados
- Un informe reveló cómo adolescentes acceden a apuestas online ilegales en Tucumán mediante celulares y billeteras virtuales, impulsados por intermediarios clandestinos.
- La proliferación de billeteras digitales, la publicidad y los 'cajeros' informales redujeron las barreras de entrada, convirtiendo créditos virtuales en deudas económicas reales.
- Especialistas y autoridades advierten sobre la ludopatía juvenil y urgen a implementar mayores controles legales y educativos para frenar el circuito de juego clandestino.
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