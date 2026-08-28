Se disparó la demanda de dólares: julio registró la compra más alta desde las elecciones de 2025

Resumen para apurados
- En julio, 1,7 millones de personas compraron más de U$S 3.300 millones en Argentina, el mayor registro en 2026, buscando cobertura cambiaria según datos oficiales del BCRA.
- Desde la flexibilización del cepo en 2025, las compras brutas sumaron U$S 44.437 millones. En julio, las divisas se destinaron a depósitos locales, cuentas externas y turismo.
- Para evitar tensiones cambiarias hacia 2027, el Gobierno prevé respaldar el mercado con acumulación de reservas y acuerdos financieros de swap con Estados Unidos y China.
La demanda de dólares por parte de los argentinos volvió a acelerarse en julio, pese a que el tipo de cambio no registró grandes saltos. Durante el mes, las personas compraron billetes por más de U$S 3.300 millones, el monto más elevado en lo que va de 2026 y el mayor desde las elecciones legislativas de 2025.
Los datos surgen del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), denominado “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”. El documento muestra que, durante julio, las personas físicas realizaron compras brutas de billetes por U$S 3.319 millones.
En total, 1,7 millones de personas compraron dólares, mientras que unas 697.000 vendieron, por un monto de U$S 404 millones. De esta manera, las compras netas de billetes sin fines específicos alcanzaron los U$S 2.916 millones. A ese resultado se sumaron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por otros U$S 546 millones.
El volumen bruto de compras registrado en julio fue el más alto del año y también el mayor desde octubre de 2025, cuando las adquisiciones habían llegado a U$S 4.731 millones, en medio de la volatilidad previa a las elecciones.
Desde el pico alcanzado en septiembre de 2025, las compras de dólares por parte de las personas físicas habían mostrado inicialmente una tendencia descendente y luego se habían estabilizado en torno de los U$S 2.200 millones mensuales.
Qué hicieron los argentinos con los dólares
El informe del BCRA también permite observar qué destino tuvieron las divisas adquiridas durante julio. De los U$S 2.916 millones correspondientes a las compras netas, alrededor de U$S 1.000 millones quedaron depositados en cuentas locales.
Otros U$S 1.000 millones fueron registrados bajo el concepto de “activos externos”, es decir, quedaron fuera del país. A su vez, unos U$S 900 millones fueron destinados al pago de gastos turísticos.
La evolución de las compras permite dimensionar el cambio registrado desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025. Ese mes, las adquisiciones alcanzaron los U$S 2.077 millones y participaron más de un millón de personas.
La demanda continuó en ascenso durante los meses siguientes. En mayo de 2025 se registraron compras por U$S 2.283 millones y en junio llegaron a U$S 2.468 millones. En julio, el volumen ascendió a U$S 3.473 millones.
La proximidad de las elecciones legislativas de septiembre de 2025 profundizó la volatilidad en el mercado cambiario y llevó las compras a un máximo mensual de U$S 5.130 millones.
En octubre, las operaciones se mantuvieron en niveles elevados, con compras por U$S 4.731 millones. Sin embargo, en noviembre se produjo una fuerte desaceleración: el monto cayó a U$S 1.597 millones y poco más de 1,1 millones de personas realizaron compras, luego de la victoria oficialista en las urnas.
En diciembre de 2025, la demanda volvió a repuntar. Cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron U$S 2.186 millones.
Durante los primeros meses de 2026, el comportamiento volvió a mostrar variaciones. En enero se compraron U$S 2.613 millones entre 1,6 millones de personas. En febrero, las adquisiciones alcanzaron los U$S 2.368 millones y en marzo fueron de U$S 2.363 millones.
En abril, la cifra trepó a U$S 2.727 millones, el nivel más alto del año hasta ese momento. Luego retrocedió a U$S 2.212 millones en mayo y volvió a incrementarse en junio, cuando las compras llegaron a U$S 2.443 millones.
Más de U$S 44.000 millones desde el levantamiento del cepo
El acumulado desde la flexibilización del cepo cambiario también da cuenta de la magnitud de la dolarización de las personas físicas.
Desde abril de 2025, los argentinos realizaron compras brutas de dólares por un total de U$S 44.437 millones. Si además se incorporan las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero, el volumen acumulado supera los U$S 48.967 millones.
En ese mismo período, las ventas de dólares alcanzaron los U$S 6.557 millones, mientras que las compras netas sumaron U$S 37.880 millones.
El Gobierno busca evitar otro episodio de presión cambiaria
La persistente preferencia de los argentinos por el dólar se produce incluso en un contexto en el que la moneda estadounidense pierde poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026.
Ante este escenario, el Gobierno busca diseñar un esquema que le permita evitar una repetición de la fuerte presión cambiaria registrada en 2025, especialmente durante el período previo a las elecciones legislativas.
Según cifras del Banco Central, el proceso de dolarización de portafolios previo a los comicios de medio término implicó durante 2025 movimientos equivalentes a U$S 35.000 millones. La elevada demanda de divisas llevó entonces a la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para contener la presión sobre el tipo de cambio.
De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el presidente Javier Milei afirmó que el país cuenta con un respaldo de entre U$S 60.000 millones y U$S 70.000 millones, además de los fondos necesarios para afrontar los compromisos en moneda extranjera.
Milei explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establecía una meta de acumulación de reservas de entre U$S 7.000 millones y U$S 10.000 millones. Sin embargo, sostuvo que el Banco Central ya había alcanzado aproximadamente U$S 14.000 millones y que, si se mantiene el ritmo de compras, las reservas podrían ubicarse en torno de los U$S 20.000 millones antes de fin de año.
El mandatario también afirmó que todas las líneas de financiamiento correspondientes a 2026 y 2027 ya están aseguradas, lo que, según su visión, reduce la presión sobre el mercado cambiario.
En una entrevista televisiva, Milei resumió la situación de esta manera: “No solo tenemos cerrado el financiamiento, sino que además nos hemos pertrechado con más de U$S 20.000 millones”.
El respaldo de Estados Unidos y China
Dentro del esquema que plantea el Gobierno aparece un swap con Estados Unidos por U$S 20.000 millones y otro acuerdo similar suscripto recientemente con China por el equivalente a U$S 19.000 millones.
Estos mecanismos permiten que los bancos centrales intercambien monedas con el objetivo de facilitar la liquidez en divisas y contribuir a la estabilidad de los mercados.
El uso de estas herramientas no es nuevo para la Argentina. Durante la gestión de Alberto Fernández se utilizó un tramo del swap con el Banco Popular de China. Posteriormente, la administración de Milei recurrió al Tesoro de Estados Unidos para contener la suba del dólar en la previa de las elecciones legislativas de 2025.
Con la demanda de dólares nuevamente en aumento, los datos de julio vuelven a poner el foco sobre la capacidad del Gobierno para absorber la búsqueda de cobertura en moneda extranjera y, al mismo tiempo, sostener la estabilidad del mercado cambiario.