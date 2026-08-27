Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

Resumen para apurados
- En Argentina, las familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos debido a que los salarios aumentaron por debajo de rubros esenciales como servicios y vivienda.
- La brecha se profundizó tras fuertes subas en tarifas, lo que obligó a los hogares a utilizar financiamiento para afrontar costos fijos ineludibles en lugar de bienes suntuarios.
- La dependencia del crédito para subsistir compromete los ingresos futuros y eleva el riesgo de morosidad ante la continua pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
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