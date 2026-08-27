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Por qué el sueldo ya no alcanza y las familias viven a crédito

El salario creció mucho menos que los aumentos en rubros esenciales como vivienda y servicios.

REALIDAD. Las familias argentinas no están endeudadas por darse lujos, sino por los gastos fijos ineludibles.
REALIDAD. Las familias argentinas no están endeudadas por darse lujos, sino por los gastos fijos ineludibles. BAE Negocios
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, las familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos debido a que los salarios aumentaron por debajo de rubros esenciales como servicios y vivienda.
  • La brecha se profundizó tras fuertes subas en tarifas, lo que obligó a los hogares a utilizar financiamiento para afrontar costos fijos ineludibles en lugar de bienes suntuarios.
  • La dependencia del crédito para subsistir compromete los ingresos futuros y eleva el riesgo de morosidad ante la continua pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
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