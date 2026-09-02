La historia del “Loco” Salinas: fue campeón del mundo y tuvo una fortuna, pero los excesos lo llevaron a perderlo todo

El martes por la noche, a los 70 años, murió uno de los mejores futbolistas que dio Tucumán y, al mismo tiempo, uno de los personajes más singulares que produjo el fútbol argentino. Su historia no puede contarse solamente a través de los clubes en los que jugó ni de los títulos que ganó. Porque el “Loco” conoció prácticamente todos los extremos posibles: pasó por River y por Boca, fue campeón de América y del mundo, convirtió un gol inolvidable en Alemania, ejecutó el penal que confirmó el descenso de San Lorenzo, ganó mucho dinero, y llegó a tener siete departamentos y dos BMW. Pero después perdió casi todo, estuvo preso y atravesó una vida muy diferente a aquella que parecía prometerle el fútbol cuando jugaba los mejores partidos de su carrera.