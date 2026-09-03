Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”

La ciencia ficción futurista tuvo un salto decisivo hace 35 años, cuando se estrenó “Terminator 2: el juicio final” y llegaron a la pantalla grande efectos especiales y procesos digitales de edición que nunca antes se habían visto, de la mano del director James Cameron, uno de los grandes innovadores del cine.
La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick y Edward Furlong fue la secuela en 1991 de la primera entrega de la saga (inaugurada en 1984) y que abarcó seis producciones. Hoy vuelve a los cines para celebrar su cumpleaños y acercarse a las nuevas generaciones.
La trama sigue a Sarah Connor y su hijo de 10 años, quienes son perseguidos por el avanzado Terminator-1000 compuesto de metal líquido. Un segundo Terminator, menos avanzado tecnológicamente, es enviado para proteger al joven Connor, quien en el futuro será el líder de la resistencia humana contra una tecnología fuera de control. Peleas, persecuciones y explosiones marcan la historia ya clásica.