Luego de 35 años, vuelve a la pantalla grande “Terminator 2”

La trama sigue a Sarah Connor y su hijo de 10 años, quienes son perseguidos por el avanzado Terminator-1000 compuesto de metal líquido. Un segundo Terminator, menos avanzado tecnológicamente, es enviado para proteger al joven Connor, quien en el futuro será el líder de la resistencia humana contra una tecnología fuera de control. Peleas, persecuciones y explosiones marcan la historia ya clásica.