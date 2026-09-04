En Chile, Milei llamó a unir a la derecha latinomericana
El presidente argentino convocó a coordinar acciones frente a la izquierda, “organizada desde hace décadas”. En el encuentro, elogió la política económica de Pinochet, se burló del presidente español Pedro Sánchez y criticó al ex mandatario chileno, Gabriel Boric
SANTIAGO, Chile.- El presidente argentino, Javier Milei, llamó a coordinar a la derecha latinoamericana frente a la izquierda, a la que acusó de “colonizar” instituciones, universidades y medios de comunicación.
El planteo lo hizo durante su participación en el Foro Madrid, un encuentro organizado por la Fundación Disenso -vinculada al partido Vox del español Santiago Abascal- que se realizó en Santiago de Chile.
“La izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas. Al mal organizado se lo vence con el bien organizado, no hay otra manera”, sostuvo el mandatario ante los presentes.
Milei citó a Chile como ejemplo del avance de las ideas conservadoras en la región, en referencia a la llegada al poder del presidente José Antonio Kast en marzo pasado, y mencionó también los casos de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.
Tras su participación en el foro, Milei se reunió durante unos 40 minutos con Kast en el Palacio de La Moneda. Según informaron, el encuentro bilateral buscó fortalecer la relación entre Chile y Argentina. El mandatario argentino se retiró del palacio presidencial sin hacer declaraciones a la prensa.
En su media hora de discurso, aplaudido por miembros de partidos de derecha del continente y Europa, Milei desplegó su arsenal de críticas hacia los partidos de izquierda, con hincapié en el presidente español, Pedro Sánchez.
“Si no vean lo que hace Pedrito en España, ¿no? Le están encontrando…, está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones, y parece que los hechos lo confirman”, sostuvo.
“Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región”, afirmó. En esos 40 años están incluidos los 17 de dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, quien gobernó de facto hasta 1990. También apuntó contra Gabriel Boric, antecesor de Kast, al vincularlo con “la farsa del socialismo del siglo XXI”.
Críticas
Los dichos de Milei generaron repudio en sectores de la oposición chilena. El senador Juan Luis Castro cuestionó que el mandatario argentino haya reivindicado el derrocamiento del ex presidente Salvador Allende y calificara a la izquierda de “cáncer”, además de referirse a sus opositores como “zurdos mugrosos”.
En el centro de Santiago, en tanto, cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía, durante una protesta contra el paquete de reformas de seguridad impulsado por Kast.
Los efectivos dispersaron a los manifestantes con chorros de agua y gases lacrimógenos en la Plaza Italia (escenario de las históricas protestas de 2019-2020), mientras parte de la columna coreaba “¡Igual que Pinochet!”.
La propuesta de Kast, que llegó al poder en marzo con la promesa de mano dura contra el delito, contempla ocho modificaciones constitucionales para enfrentar al crimen organizado.
La más resistida es la creación de un nuevo estado de excepción que el presidente podría decretar por hasta ocho meses ante una amenaza grave a la seguridad pública, sin necesidad de aprobación del Congreso.
Bajo ese régimen, se podrían restringir la libertad de movimiento y de reunión, además de interceptar comunicaciones en zonas declaradas “en emergencia”.
“Se da atribuciones que no debería darse un presidente en democracia. Kast está en un punto muy extremo”, dijo a la agencia AFP la estudiante Camila Aramena, de 22 años.
Las reformas, que todavía deben debatirse en el Congreso, recibieron críticas de la ONG Human Rights Watch y de dirigentes tanto opositores como oficialistas.