En Chile, Milei llamó a unir a la derecha latinomericana

“Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región”, afirmó. En esos 40 años están incluidos los 17 de dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, quien gobernó de facto hasta 1990. También apuntó contra Gabriel Boric, antecesor de Kast, al vincularlo con “la farsa del socialismo del siglo XXI”.