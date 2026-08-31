Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos
El mercado argentino cerró agosto con su peor desempeño desde febrero. El S&P Merval cayó cerca de 10% en pesos y 12% en dólares, mientras el riesgo país trepó hasta 512 puntos. Los bancos fueron los más castigados y los bonos soberanos también retrocedieron.
Resumen para apurados
- En agosto, los mercados argentinos sufrieron su peor mes desde febrero: el S&P Merval cayó 12% en dólares y el riesgo país subió a 512 puntos por tensiones políticas y de tasas.
- El retroceso se dio a contramano de Wall Street, impulsado por la escasez de pesos, suba de tasas y un fuerte castigo a las acciones bancarias por deterioro crediticio.
- Hacia adelante, los inversores exigirán mayores primas de riesgo mientras el Gobierno intenta sostener el equilibrio cambiario frente a la incertidumbre electoral hacia 2027.
Los activos argentinos atravesaron un agosto marcado por la volatilidad y la presión sobre los mercados financieros. El S&P Merval cayó cerca de 10% en pesos y 12% en dólares, mientras que el riesgo país aumentó más de 80 puntos, alrededor de 20%, y cerró en 512 unidades.
De esta manera, agosto se convirtió en el peor mes para los activos argentinos desde febrero, pese a que el dólar tuvo movimientos relativamente acotados y el escenario internacional mostró jornadas favorables para los mercados.
La presión alcanzó tanto a las acciones como a los bonos soberanos. En cambio, el dólar mayorista y los financieros registraron avances cercanos al 2%.
Por qué cayeron las acciones argentinas en agosto
Durante las primeras semanas del mes, el mercado estuvo condicionado por la escasez de pesos y la fuerte suba de las tasas de interés. La TAMAR pasó de 22,8% a 25,2%, mientras la caución llegó a niveles cercanos al 30% TNA y la tasa interbancaria se aproximó al 28%.
La estrategia del Gobierno y del Banco Central buscó contener la cotización del dólar mediante una administración más estricta de la liquidez. Esa política permitió mantener al dólar mayorista alrededor de los $1.500, aunque trasladó parte de la tensión al mercado de pesos.
Con el correr de las semanas, el foco de los inversores comenzó a desplazarse hacia el riesgo electoral y el escenario político de cara a 2027. A esto se sumó el deterioro de la calidad crediticia que mostraron los balances de algunas entidades financieras.
Finalmente, el BCRA comenzó a flexibilizar parcialmente su estrategia e inyectó mayor liquidez al sistema. Las tasas bajaron, pero el alivio tuvo como contrapartida una mayor flexibilidad cambiaria: el dólar mayorista superó los $1.500 hacia el cierre de agosto y el CCL se acercó a los $1.600.
Riesgo país: la deuda argentina volvió a quedar bajo presión
Los bonos soberanos también terminaron agosto con pérdidas, especialmente los títulos de mayor duración.
Mientras el tramo corto en pesos avanzó 1,2%, la deuda larga cayó 2,2% en pesos y 2,7% en dólares. Medida en moneda estadounidense, la corrección llegó al 3,4% y 3,8%, respectivamente.
En este contexto, el riesgo país aumentó más de 80 puntos y terminó agosto en torno a 512 unidades, su mayor salto mensual desde febrero.
El movimiento reflejó no solo las condiciones internacionales, sino también una mayor percepción de riesgo sobre la Argentina. Los bonos soberanos continuaron ofrecidos incluso durante jornadas de mejor clima financiero global, una señal de que los inversores comenzaron a exigir una prima adicional por factores domésticos, principalmente vinculados con el escenario político y electoral.
Además, los bonos bajo ley argentina tuvieron un desempeño peor que sus equivalentes emitidos bajo ley de Nueva York. El spread entre el AL29 y el GD29 pasó de 1,50 a 2,55 puntos, mientras que la diferencia entre el AL30 y el GD30 aumentó de 1,51 a 2,31 puntos.
Los bancos fueron los más castigados en la Bolsa
El sector financiero concentró buena parte del castigo en el mercado accionario. Servicios Financieros cayó 13,2% durante agosto, con fuertes bajas entre los principales bancos.
BBVA Argentina retrocedió 21,4%, Banco Macro perdió 15,3% y Grupo Financiero Galicia cayó 13,6%.
El mercado puso el foco en los balances correspondientes al segundo trimestre, especialmente en el aumento de la morosidad y el deterioro de la calidad de las carteras crediticias.
También hubo presión sobre empresas reguladas debido a la incertidumbre respecto del marco tarifario y regulatorio posterior a las elecciones de 2027.
Sin embargo, algunas compañías lograron escapar de la tendencia negativa. Metrogas avanzó 11,7% y Transener ganó 7%, entre las pocas acciones del panel líder que terminaron el mes en terreno positivo.
El dólar se movió menos que las acciones y los bonos
Una de las particularidades de agosto fue que el mercado cambiario mostró una corrección mucho más moderada que la renta variable y la deuda.
El dólar mayorista y los dólares financieros avanzaron cerca de 2% durante el mes, mientras el S&P Merval registró una caída cercana al 10% en pesos y del 12% en dólares.
El BCRA, por su parte, compró más de u$s550 millones durante agosto, aunque se trató del menor saldo mensual del año. Las reservas se mantuvieron durante buena parte del período por encima de los u$s50.000 millones.
Wall Street subió, pero las tasas largas complicaron a los mercados emergentes
El deterioro de los activos argentinos ocurrió a contramano de Wall Street. En agosto, el S&P 500 subió 2,5%, el Nasdaq avanzó 3,5% y el Dow Jones ganó 1,4%.
Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense volvió más exigente el escenario para los mercados emergentes.
El bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superó el 5,25%, su nivel más elevado en casi dos décadas. La suba estuvo vinculada principalmente con las necesidades de financiamiento del Gobierno estadounidense y el incremento de la emisión de deuda.
A esto se sumó una temporada de balances corporativos sólida. Con 485 empresas del S&P 500 que habían presentado resultados, el 86% superó las previsiones de ganancias.
Nvidia volvió a concentrar la atención de los inversores al reportar ingresos por u$s96.200 millones, en medio de las fuertes expectativas vinculadas con la inversión en inteligencia artificial.
Qué puede pasar con los mercados argentinos
El cierre de agosto deja al mercado argentino frente a un escenario en el que la política local, las tasas de interés y el riesgo electoral ganaron peso frente a la evolución del dólar.
La combinación de un S&P Merval golpeado, bonos soberanos en retroceso y un riesgo país nuevamente por encima de los 500 puntos muestra que los inversores comenzaron a exigir una mayor compensación por mantener activos argentinos.
Al mismo tiempo, la evolución de las tasas internacionales y de los bonos del Tesoro estadounidense seguirá siendo determinante para la deuda emergente.
De cara a los próximos meses, el mercado deberá procesar además el impacto del escenario electoral y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio entre liquidez, estabilidad cambiaria, tasas de interés y financiamiento en pesos.