Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos

Por qué cayeron las acciones argentinas en agosto

Durante las primeras semanas del mes, el mercado estuvo condicionado por la escasez de pesos y la fuerte suba de las tasas de interés. La TAMAR pasó de 22,8% a 25,2%, mientras la caución llegó a niveles cercanos al 30% TNA y la tasa interbancaria se aproximó al 28%.