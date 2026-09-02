Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei

Resumen para apurados
- Milei convocó a una conferencia tras declaraciones de Trump sobre revisar la postura de EE.UU. en Malvinas, buscando presionar a Reino Unido por el conflicto con Irán.
- Analistas internacionales señalan que Washington utiliza la cuestión Malvinas como herramienta de presión geopolítica coyuntural hacia Londres sin modificar el derecho global.
- El giro discursivo de Trump genera expectativas políticas en Argentina, aunque especialistas advierten que tendrá un impacto jurídico real escaso en el reclamo soberano.
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