Política

Malvinas: entre el uso geopolítico de Trump sobre las islas y la sobreactuación de Milei

Dos internacionalistas afirman que EEUU apeló a Malvinas para presionar a Reino Unido por la guerra de Irán. Poco impacto en el derecho internacional.

REPERCUSIONES. Tras las declaraciones de Donald Trump, el presidente Javier Milei calificó el hecho como “algo muy importante” y convocó de urgencia a una conferencia de prensa para este jueves por la noche.
REPERCUSIONES. Tras las declaraciones de Donald Trump, el presidente Javier Milei calificó el hecho como “algo muy importante” y convocó de urgencia a una conferencia de prensa para este jueves por la noche. ARCHIVO
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Milei convocó a una conferencia tras declaraciones de Trump sobre revisar la postura de EE.UU. en Malvinas, buscando presionar a Reino Unido por el conflicto con Irán.
  • Analistas internacionales señalan que Washington utiliza la cuestión Malvinas como herramienta de presión geopolítica coyuntural hacia Londres sin modificar el derecho global.
  • El giro discursivo de Trump genera expectativas políticas en Argentina, aunque especialistas advierten que tendrá un impacto jurídico real escaso en el reclamo soberano.
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