Jaldo celebró el dictamen para la nueva ley de biocombustibles y reclamó un crecimiento equitativo de las economías regionales

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo celebró hoy el dictamen del Senado para reformar la Ley de Biocombustibles, clave para impulsar la producción de bioetanol en Tucumán y el Norte.
- La iniciativa surge tras reclamos de cámaras azucareras y maiceras, logrando un consenso federal entre provincias productoras de bioetanol del norte y de biodiésel del centro.
- El mandatario reclamó al Gobierno nacional un desarrollo productivo equitativo frente a la minería y Vaca Muerta, apostando a diversificar la matriz económica regional.
El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el dictamen alcanzado en el Senado de la Nación para reformar la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, una iniciativa que contó con amplio respaldo de las provincias sucroalcoholeras y de distintos bloques legislativos.
La iniciativa surgió a partir de un reclamo de las cámaras azucareras y maiceras y permitirá avanzar con una propuesta que lleva la firma del oficialismo. Para Tucumán, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, señalaron en el Gobierno.
Jaldo resaltó el consenso entre las provincias del Norte, productoras de bioetanol, y las jurisdicciones del centro del país vinculadas a la producción de biodiésel. En ese sentido, destacó el avance legislativo como una instancia relevante para las economías regionales.
“Es muy importante que el Senado haya dado dictamen al nuevo proyecto de ley de biocombustibles que hemos consensuado entre las provincias del Norte, que producen bioetanol a partir de la caña de azúcar, y las provincias del centro del país, productoras de biodiésel”, expresó.
El mandatario tucumano también planteó la necesidad de que el desarrollo productivo alcance a las distintas regiones del territorio nacional y no se concentre únicamente en las actividades que cuentan con mayores ventajas. “No hay duda de que Vaca Muerta es importante para la Argentina, al igual que la minería, pero no todas las provincias tenemos Vaca Muerta ni minería”, dijo el mandatario, al hacer referencia al sector de hidrocarburos y la mineria.
En esa línea, Jaldo remarcó el papel estratégico que tienen los biocombustibles para las economías regionales. “En Tucumán, Jujuy y Salta el bioetanol es clave; también lo es el biodiésel para algunas provincias del centro del país”, indicó.
El gobernador sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) debe contemplar las particularidades productivas de cada región para promover un crecimiento equilibrado. “El Gobierno nacional tiene que tratar de que las actividades puedan crecer de manera equitativa y no simplemente fortalecer aquellas que ya tienen vuelo propio, aquellas que, por las inversiones, por los beneficios de los famosos RIGI, y también porque el mercado internacional lo favorece, puedan crecer y abandonar al resto”, señaló.
Diversificación productiva
Jaldo vinculó el desarrollo de los biocombustibles con la necesidad de diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades para Tucumán.
“Lo que ocurrió con el bioetanol tiene que ver con diversificar y con el trabajo que venimos haciendo entre el Estado provincial, conjuntamente con los sectores privados de la provincia de Tucumán”, cerró ante la prensa.