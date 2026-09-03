Jaldo celebró el dictamen para la nueva ley de biocombustibles y reclamó un crecimiento equitativo de las economías regionales

El mandatario tucumano también planteó la necesidad de que el desarrollo productivo alcance a las distintas regiones del territorio nacional y no se concentre únicamente en las actividades que cuentan con mayores ventajas. “No hay duda de que Vaca Muerta es importante para la Argentina, al igual que la minería, pero no todas las provincias tenemos Vaca Muerta ni minería”, dijo el mandatario, al hacer referencia al sector de hidrocarburos y la mineria.