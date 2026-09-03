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In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El 13 de junio falleció a los 92 años en Tucumán el ingeniero Carlos Alberto Lazarte, referente del desarrollo de la infraestructura del Noroeste argentino.
  • Egresado y docente de la UNT por más de 40 años, lideró obras clave como el dique El Cadillal, estudios de suelos y presidió el Colegio de Ingenieros Civiles.
  • Su legado perdura en generaciones de profesionales formados bajo su guía y en su histórica defensa técnica de los recursos hídricos y el progreso regional.
Resumen generado con IA

Tucumán despidió el 13 de junio al ingeniero Carlos Alberto Lazarte, quien falleció a los 92 años después de dedicar gran parte de su vida al desarrollo de la provincia y del Noroeste argentino. Ingeniero en Construcciones y Civil egresado de la UNT en 1957 y 1958, respectivamente, mantuvo durante más de cuatro décadas una estrecha relación con esa universidad, donde desarrolló una extensa trayectoria profesional y docente.

Durante casi medio siglo, Lazarte combinó el ejercicio de la ingeniería civil, especialmente en mecánica de suelos e hidráulica, con la docencia y la participación institucional. Trabajó para diversos organismos públicos del NOA y acompañó importantes obras de infraestructura regional. En el dique El Cadillal se desempeñó inicialmente como jefe del Laboratorio de Suelos y Hormigones y, décadas después, fue convocado para proyectar la recuperación de la obra.

Su actividad profesional incluyó proyectos de agua potable y desagües cloacales en numerosas localidades tucumanas y de otras provincias. Desde 1970, al frente de su laboratorio de suelos, estudió los terrenos donde se construyeron aeropuertos, puentes, escuelas, plantas industriales, barrios, edificios y otras obras de envergadura en todo el NOA.

Lazarte también defendió activamente los intereses regionales. Participó del Plan NOA Hídrico del Consejo Federal de Inversiones y de la Autoridad de Desarrollo Regional, además de intervenir en defensa de Tucumán durante el frustrado proyecto del Canal Federal.

Su trayectoria docente se extendió por más de 40 años. Fue profesor titular de distintas materias en la UNT y de Mecánica de Suelos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Formó a generaciones de ingenieros que lo reconocieron como maestro y referente.

En el ámbito profesional, impulsó la creación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, que presidió entre 1993 y 1996. Colegas, alumnos y amigos lo recuerdan como un hombre noble, honesto y generoso, cuya vida quedó profundamente ligada a la ingeniería, la educación y la defensa de Tucumán y del NOA.

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