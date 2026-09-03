Nueva ley de biocombustibles: el proyecto obtuvo dictamen en el Senado y crecen las expectativas en Tucumán

Resumen para apurados
- Comisiones del Senado emitieron dictamen este jueves en Buenos Aires para modificar la Ley de Biocombustibles, buscando actualizar el marco regulatorio del sector.
- Tras un cuarto intermedio por tensiones en biodiésel, se consensuó elevar al 15% el corte de bioetanol y fijar límites antimonopolio para proteger a empresas no integradas.
- De lograr la media sanción, la norma impulsará inversiones en Tucumán y regiones sucroalcoholeras, además de habilitar el uso de vehículos con motores flex en el país.
El proyecto para modificar la Ley de Biocombustibles dio este jueves un paso clave en el Senado nacional. Tras un cuarto intermedio en el debate, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda lograron avanzar con un dictamen sobre un nuevo marco regulatorio, luego de las diferencias dentro del sector del biodiésel.
En ese contexto, se había planteado la alternativa de desdoblar la iniciativa para permitir que avanzaran específicamente los capítulos referidos al bioetanol, en caso de continuar con las discusiones en torno del nuevo esquema para el biodiésel.
La posibilidad de que el proyecto, presentado por la senadora oficialista Patricia Bullrich y otros parlamentarios, obtenga ahora la media sanción elevó las expectativas en Tucumán y en las demás provincias sucroalcoholeras, que siguen de cerca las negociaciones por el impacto que tendría una modificación del régimen sobre la producción del derivado de la caña de azúcar y del maíz.
La presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Flavia Royón, explicó que el dictamen incorpora nuevos aportes y modificaciones consensuadas durante el tratamiento de las diferentes iniciativas presentadas en el Senado.
Sobre el bioetanol, la propuesta establece un corte total del 15%, integrado por un 6% de bioetanol de caña de azúcar, otro 6% de bioetanol de maíz y un 3% destinado a la competencia. Además, se incorporó un límite para evitar la concentración del mercado, por el cual ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente.
A esto se suma la habilitación para el uso de los vehículos con motores flex en el parque automotor argentino, entre otros puntos.
El esquema representa uno de los principales puntos de interés para las provincias productoras de caña, en momentos en que el sector sucroalcoholero espera una definición legislativa que permita avanzar con un nuevo marco para la actividad.
Las mayores diferencias, en cambio, se mantienen en torno al biodiésel. El dictamen contempla, hasta 2030, dos segmentos -empresas integradas y no integradas- y mecanismos para evitar la concentración. En particular, ninguna empresa podrá acceder a más del 10% del cupo destinado al segmento de las no integradas, cuya vigencia se extenderá hasta 2036.
El senador Pablo Cervi, de La Libertad Avanza, destacó que las modificaciones buscan preservar la participación de los actuales oferentes, especialmente de aquellas empresas que enfrentan mayores dificultades competitivas por su ubicación geográfica o por la distancia de los puertos.
También sostuvo que el nuevo régimen apunta a avanzar hacia un mercado con mayor competencia y a reemplazar el sistema actual, en el que la autoridad de aplicación determina los cupos y los precios. El dictamen mantiene, además, la posibilidad de desarrollar un mercado electrónico y celebrar contratos, al tiempo que habilita a las provincias a ampliar los porcentajes de corte.
Cervi remarcó especialmente las oportunidades que abre el nuevo esquema para promover inversiones en el bioetanol y consideró que la sanción de la ley permitiría generar nuevas posibilidades de desarrollo. Aunque reconoció que el sector del biodiésel cuenta actualmente con capacidad ociosa, señaló que el bioetanol presenta una importante oportunidad para atraer inversiones.
Por su parte, Patricia Bullrich consideró que la iniciativa está "muy modificada respecto a lo que era la ley original" y calificó el dictamen como "un avance muy importante para que las no integradas sientan que han sido tenidas en cuenta y consideradas".
Tras las intervenciones de los senadores y con el dictamen ya disponible para la firma, se dio por concluida la reunión plenaria. El avance legislativo, luego del cuarto intermedio y de una negociación atravesada por las diferencias en torno al biodiésel, renovó las expectativas de que la iniciativa para el bioetanol pueda finalmente avanzar hacia la media sanción.