Nueva ley de biocombustibles: el proyecto obtuvo dictamen en el Senado y crecen las expectativas en Tucumán

La posibilidad de que el proyecto, presentado por la senadora oficialista Patricia Bullrich y otros parlamentarios, obtenga ahora la media sanción elevó las expectativas en Tucumán y en las demás provincias sucroalcoholeras, que siguen de cerca las negociaciones por el impacto que tendría una modificación del régimen sobre la producción del derivado de la caña de azúcar y del maíz.