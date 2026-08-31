Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

En el resumen de los avances alcanzados la senadora mencionó a la ampliación de la Cámara Federal de Tucumán, a la sanción de la ley que fija al 9 de Julio como capital simbólica de la Argentina y a la media sanción de la declaración de Bernabé Aráoz como héroe nacional. “Detrás de esas iniciativas hay una reivindicación para Tucumán”, manifestó. Avila se mostró expectante sobre el debate de la ley de biocombustibles e insistió en la posibilidad de avanzar con las pautas previstas para el bioetanol.