Beatriz Avila: “Estamos logrando saldar deudas históricas para los tucumanos”

Beatriz Avila (Bloque Independencia) celebró los logros políticos obtenidos por Tucumán en el Congreso de la Nación y adelantó un reclamo firme para lograr la sanción de la ley de biocombustibles en el corto plazo.
“Hay una estrategia política que permite esos avances. Hay diálogo, hay consensos, pero también la firmeza de reclamar lo que nos corresponde por derecho propio. El debate del Presupuesto 2027 es una buena oportunidad para consolidar esa senda”, precisó.
En el resumen de los avances alcanzados la senadora mencionó a la ampliación de la Cámara Federal de Tucumán, a la sanción de la ley que fija al 9 de Julio como capital simbólica de la Argentina y a la media sanción de la declaración de Bernabé Aráoz como héroe nacional. “Detrás de esas iniciativas hay una reivindicación para Tucumán”, manifestó. Avila se mostró expectante sobre el debate de la ley de biocombustibles e insistió en la posibilidad de avanzar con las pautas previstas para el bioetanol.