Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Respecto del biodiésel, la senadora señaló que durante el debate también se buscó alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores y contemplar la situación de las empresas de distinta escala. “Hemos podido ponernos de acuerdo también con el sector del biodiésel; hemos podido ponernos de acuerdo en lo que significa las economías regionales, exenciones impositivas, creo que es una ley de avanzada porque la actual estaba totalmente agotada”, afirmó la senadora, quien consignó que el biodiésel tendrá una suba del 7,5% al 10%, según el texto.