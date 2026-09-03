Nueva ley de biocombustibles: Avila celebró el dictamen y destacó el impacto del bioetanol para Tucumán

Resumen para apurados
- El Senado emitió dictamen para la nueva ley de biocombustibles, iniciativa celebrada por Beatriz Ávila por su impacto en la industria de la caña de azúcar en Tucumán.
- El proyecto eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel al 10%, tras consensos entre gobernadores, legisladores y los sectores público y privado.
- La norma pasará al recinto del Senado y a Diputados, con la expectativa de atraer inversiones, proteger a las pymes y permitir a las provincias ampliar sus propios cupos.
La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Avila, destacó la obtención del dictamen para un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles en el país y puso el foco en las expectativas que la iniciativa genera para la provincia y las economías regionales vinculadas a la producción de caña de azúcar.
“En primer lugar, agradecer que después de muchos años, después de mucha insistencia, logramos tener un dictamen sobre un nuevo marco regulatorio de biocombustibles”, afirmó la legisladora, quien remarcó la importancia que tiene la actividad para Tucumán. “En Tucumán no tenemos ni petróleo ni litio, pero tenemos caña de azúcar. Y el bioetanol viene aportando desde 2006 para el beneficio del país”, sostuvo.
Ávila señaló que la producción de biocombustibles representa beneficios ambientales y económicos y remarcó su impacto sobre la estructura productiva regional. “Esto es un beneficio no solamente a la mejora del medio ambiente, el mundo basa sobre energías renovables, limpias. El impacto económico que va a tener en la región: en Tucumán, en el norte, en el país, como también las petroleras porque no van a tener que importar combustibles”, expresó.
La senadora también dimensionó la importancia de la actividad para la provincia. “Esto significa en la provincia de Tucumán son 14 ingenios, 45.000 trabajadores directos e indirectos, cañeros, motoriza toda la economía regional, así que estamos muy contentos”, afirmó.
Uno de los principales cambios incorporados en el dictamen es el aumento del corte obligatorio para el bioetanol, que pasará del 12% al 15%. Avila recordó que su propuesta contemplaba un porcentaje mayor, aunque valoró el avance alcanzado durante las negociaciones.
“Aumentamos el corte, la mezcla obligatoria. Ustedes saben que hoy estaba en 12% en lo que es bioetanol. Aumentamos a un 15%. A mí me parece insuficiente. Yo había propuesto un 18%, pero el aumento del corte ya es un avance para que se logren hacer las inversiones”, señaló tras la reunión y en una entrevista con Senado TV.
Sobre la distribución de ese nuevo porcentaje, la legisladora precisó que el esquema mantiene una participación específica para las producciones de caña de azúcar y maíz. “De ese 15%, sigue siendo el 6% para caña de azúcar, el 6% para el maíz y el 3% es de libre competencia”, explicó la parlamentaria, quien enumeró también la confirmación de que la actividad pasaría a ser de "interés público" y ventajas impositivas, entre otros puntos.
Además, destacó que el proyecto incorpora herramientas para el desarrollo de la actividad y la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales puedan ampliar los porcentajes de corte. “Hemos agregado algo muy importante, las posibilidades que las provincias puedan aumentar ese cupo si lo deciden. El caso de Tucumán, si quiere poner un cupo del 18%, del 20%, lo puede hacer, lo cual es un gran avance para la economía regional”, afirmó.
Ávila también remarcó el trabajo conjunto que permitió llegar al dictamen y mencionó la participación de distintos sectores. “Esto ha sido un trabajo colectivo de los gobernadores, en el caso de Tucumán, del gobernador Osvaldo Jaldo, pero que integra la Liga Bioenergéticas de Provincias, pero también de los senadores, de diputados, del sector privado, del sector público, del gobierno nacional. Hemos hecho un gran trabajo”, sostuvo.
En el recinto
En ese sentido, manifestó su expectativa de que el tema pueda ser incorporado en una próxima sesión para avanzar con su tratamiento parlamentario. “Ojalá que en la próxima sesión podamos incorporar este tema que es trabajo genuino, generación de recursos”, expresó.
Respecto del biodiésel, la senadora señaló que durante el debate también se buscó alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores y contemplar la situación de las empresas de distinta escala. “Hemos podido ponernos de acuerdo también con el sector del biodiésel; hemos podido ponernos de acuerdo en lo que significa las economías regionales, exenciones impositivas, creo que es una ley de avanzada porque la actual estaba totalmente agotada”, afirmó la senadora, quien consignó que el biodiésel tendrá una suba del 7,5% al 10%, según el texto.
En particular, explicó que el proyecto incorpora herramientas destinadas tanto a las grandes inversiones como a las pequeñas y medianas empresas. “Hemos querido dar las herramientas a los industriales, a las grandes inversiones, pero también a las pymes y a pequeños productores que no se vean afectados”, señaló.
Finalmente, Ávila calificó la obtención del dictamen como un paso relevante, aunque recordó que todavía resta el tratamiento en el recinto del Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. “Este es el dictamen, obviamente todavía resta en el plenario, en el Senado y también en la Cámara de Diputados, pero básicamente esto es un avance y es una gran noticia para las economías regionales”, concluyó.
Empresas
La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila, explicó que durante las discusiones se escucharon los planteos de los diferentes sectores y se avanzó en la incorporación de mecanismos específicos para las empresas de menor escala. El dictamen para una nueva ley de biocombustibles incluyó cambios destinados a contemplar la situación de las empresas integradas y no integradas, una de las cuestiones que concentró buena parte del debate durante el tratamiento del proyecto en el Senado.
“También hemos avanzado en el pedido, hemos escuchado sobre todo a los senadores que dependen de esas provincias de ponerle un cupo también para el sector no integrado. Hemos escuchado a todos, los integrados y no integrados”, señaló la legisladora.
Consultada sobre las diferencias entre ambos sectores, Ávila explicó que la distinción está vinculada con la dimensión de las empresas. “Tiene que ver con la magnitud de las empresas. Por eso hemos querido dar las herramientas a los industriales, a las grandes inversiones, pero también a las PyMEs y a pequeños productores que no se vean afectados”, afirmó.
En ese marco, indicó que las empresas no integradas, identificadas en la discusión con las PyMEs de menor tamaño, tendrán una participación mínima dentro del nuevo esquema. “Ellas pueden entrar con un piso mínimo del 3%, por eso se planteó el 3%”, precisó.
Nuevo sistema de comercialización
Otro de los aspectos abordados en el dictamen es el mecanismo para las operaciones dentro del nuevo marco regulatorio. Ávila confirmó que quedó contemplada la posibilidad de avanzar mediante un mercado electrónico y un sistema de subastas.
“Quedó mercado electrónico. Exactamente, es así. No ingresan ahora licitaciones, es por subasta”, explicó.
De todos modos, señaló que la autoridad de aplicación tendrá facultades para definir la implementación de determinados mecanismos. Según detalló, esa función quedará en manos de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía nacional.
“La autoridad de aplicación, que va a ser la Secretaría de Energía de la Nación que depende del Ministerio de Economía, posee muchas facultades para avanzar a ver si se puede incorporar o no también este sistema, como lo han manifestado acá varios senadores”, sostuvo.
La legisladora recordó, además, que durante el debate el senador Jorge Capitanich había planteado concretamente la necesidad de avanzar con esa alternativa.
Ávila destacó finalmente que la obtención del dictamen representa un paso importante para las economías regionales, aunque advirtió que el proyecto todavía deberá superar las siguientes instancias parlamentarias.