Política

Debate por la nueva ley de biocombustibles en el Senado: "No podemos permitir que se dilate más el tema"

La senadora Beatriz Avila se mostró en contra de las demoras y reclamó que el próximo miércoles se emita dictamen. Respaldó la posibilidad de desdoblar el proyecto por el bioetanol ante las diferencias que persisten en el biodiésel.

Beatriz Ávila.
Beatriz Ávila.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La senadora Beatriz Ávila reclamó en el Senado acelerar el dictamen de la Ley de Biocombustibles tras un cuarto intermedio, para evitar demoras que perjudican a las provincias.
  • El freno ocurrió por disputas internas en el biodiésel, a pesar de que el aumento del corte de bioetanol al 15% ya reúne consenso entre nueve provincias y el Gobierno nacional.
  • El plenario definirá dictámenes el próximo miércoles, con la opción de desdoblar la ley para impulsar la producción azucarera del norte y las energías renovables.
Resumen generado con IA

El debate por una nueva Ley de Biocombustibles sumó un nuevo capítulo en el Senado, luego de que las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda resolvieran pasar a un cuarto intermedio sin emitir dictamen. Frente a esa situación, la senadora nacional por Tucumán Beatriz Avila reclamó acelerar el tratamiento de la iniciativa. “No podemos permitir que se dilate más el tema”, enfatizó.

La legisladora sostuvo que los representantes de las provincias productoras de bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, llegaron a la reunión con la expectativa de avanzar finalmente con un dictamen, luego de un extenso debate sobre un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.

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“Nosotros habíamos ido ayer a la comisión, a la plenaria de Minería, Combustible y Hacienda y Presupuesto, con la idea de poder sacar ya, después de tanto tiempo, un dictamen sobre el tema de la Ley de Biocombustibles”, afirmó Ávila en una entrevista con LG Play.

Para la senadora, la discusión tiene un impacto directo sobre las economías regionales y, particularmente, sobre Tucumán, Salta y Jujuy, por la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar.

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La disputa por el biodiésel

Ávila señaló que existe un amplio consenso en torno al bioetanol y a la necesidad de elevar el corte obligatorio del 12% al 15%, aunque aclaró que las diferencias dentro del sector del biodiésel siguen trabando el avance de la ley.

Según explicó, el conflicto se concentra en las diferencias entre los grandes productores y las pequeñas y medianas empresas del sector del biodiésel, que todavía no lograron acordar distintos aspectos vinculados con el nuevo esquema.

Ante ese escenario, la representante tucumana respaldó la posibilidad de desdoblar ambas discusiones para permitir que avance, al menos, el tratamiento del bioetanol.

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“Si no están de acuerdo en el biodiésel, dividamos y avancemos sobre el bioetanol”, planteó la parlamentaria, con referencia a encaminar con un proyecto alternativo, sin incluir el bioetanol, como "plan B".

Sin embargo, indicó que durante la reunión hubo senadores que prefirieron mantener el tratamiento conjunto de ambos sectores. Finalmente, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para definir los dictámenes.

Ávila consideró que podrían surgir más de una propuesta en el próximo encuentro de las comisiones y anticipó que los representantes de las provincias vinculadas con la producción azucarera mantendrán su posición.

“Seguramente habrá más de uno. Nosotros, que sostenemos y apoyamos lo que es el azúcar, tenemos nuestra identidad azucarera, los tucumanos y los del norte, y venimos acá a defenderlo”, expresó.

La legisladora remarcó que la modificación de la ley resulta necesaria para las economías regionales y para avanzar en el desarrollo de las energías renovables. También destacó el consenso alcanzado en torno al aumento gradual del corte de bioetanol del 12% al 15%.

Según explicó, detrás de esa posición existe el respaldo de nueve provincias y sus respectivos gobernadores, además de acuerdos con el sector privado y el gobierno de Javier Milei.

Proyecto propio

Avila recordó que su propio proyecto proponía llevar el corte al 18%, aunque consideró necesario avanzar con la alternativa que reúna el mayor consenso, contemplando la posibilidad de elevar del 12% al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas. “Vamos a hacer como en la ley anterior: vamos a sacar la que mayor consenso tenga”, sostuvo.

Para la senadora tucumana, la definición del miércoles será clave para destrabar un debate que lleva tiempo en el Congreso. “Ya no podemos dilatar más este tema en absoluto”, concluyó.

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