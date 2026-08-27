Debate por la nueva ley de biocombustibles en el Senado: "No podemos permitir que se dilate más el tema"

El debate por una nueva Ley de Biocombustibles sumó un nuevo capítulo en el Senado, luego de que las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda resolvieran pasar a un cuarto intermedio sin emitir dictamen. Frente a esa situación, la senadora nacional por Tucumán Beatriz Avila reclamó acelerar el tratamiento de la iniciativa. “No podemos permitir que se dilate más el tema”, enfatizó.