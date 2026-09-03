Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

A pocos metros del renovado Mercado de la Ciudad, sobre avenida Sarmiento y Marco Avellaneda, las vías del tren atraviesan uno de los asentamientos más céntricos de San Miguel de Tucumán. Allí, las casas se levantan casi pegadas al recorrido ferroviario y la llegada de cada formación obliga a los vecinos a estar atentos a sus hijos y mascotas.
Oscar Vanega vive desde hace algunos meses en una casa que alquila a una tía de su esposa, aunque conoce la zona desde hace años porque parte de su familia reside allí. Durante un móvil de LG Play, relató cómo es la vida cotidiana junto a las vías y expresó el deseo de acceder a otro lugar donde instalarse con su esposa y su hijo. “A veces pasa dos o tres veces por día. Ya lo sentimos y lo escuchamos cuando viene tocando bocina. En ese momento cada uno sale a fijarse dónde están sus hijos o sus mascotas”, contó Vanega.
En su caso, la preocupación es todavía mayor porque su hijo tiene dificultades auditivas. “Yo tengo un hijo que escucha muy poco de un oído, entonces tengo que salir corriendo para controlar que no esté afuera y prevenir que pase algo”, explicó.
La proximidad con el tren forma parte de la rutina. Según contó el vecino, quienes viven allí ya aprendieron a reconocer el sonido de las distintas formaciones y a identificar cuál circulará por las vías que atraviesan el asentamiento. “Cuando sabemos que viene por estas vías tenemos que salir corriendo. Es peligroso”, afirmó.
Los chicos juegan cerca del tendido ferroviario y, de acuerdo con Vanega, incluso ellos incorporaron el sonido del tren como una señal de advertencia.
El vecino aseguró que en el pasado hubo personas que sufrieron heridas por la cercanía de las formaciones. También mencionó episodios en los que perros y gatos fueron alcanzados por el tren.
El deseo de otro lugar
La posibilidad de una reubicación aparece como una alternativa que varios habitantes del sector aceptarían. Otros vecinos consultados durante el móvil manifestaron su intención de acceder a otro espacio donde vivir. Vanega sostuvo que desde hace tiempo busca un lugar estable para instalarse con su familia. Trabaja como tatuador a domicilio y recorre distintos sectores, entre ellos La Bombilla, El Sifón, Los Pocitos y Las Talitas. “Hace mucho tiempo que alquilo y quisiera es tener un lugar estable para vivir con mi familia”, afirmó.
Según relató, hace alrededor de dos años se realizaron censos en el sector, aunque dijo que no conoce avances concretos sobre una eventual relocalización. “Conozco desde hace más de 20 años a la familia de mi esposa, que vive acá, y nunca la llevaron a otro lugar. Lo mejor sería que nos den un lugar propio”, expresó.
Las dificultades no se limitan a la cercanía de las vías. Vanega señaló que el acceso a los servicios tampoco es igual para todas las familias. “Algunas personas tienen agua y otras tienen que acarrearla desde la zona de la Marco Avellaneda. Yo también junto agua en la casa que alquilo”, contó. Sobre el servicio de electricidad explicó que parte de los vecinos depende del alumbrado público y que los cortes forman parte de los inconvenientes cotidianos. También señaló problemas con la limpieza.
“Discriminados”
El reciente regreso del Mercado de la Ciudad incorporó un nuevo elemento al contraste de la zona. A pocos metros de las viviendas, el antiguo Mercado Sarmiento volvió a abrir sus puertas después de su puesta en valor. Vanega valoró la recuperación del edificio y las posibilidades económicas que podría generar, pero aseguró que los habitantes del asentamiento sienten que cargan con una mirada negativa por el lugar donde viven. “Nosotros nos sentimos discriminados. Creo que nos discriminan por el ambiente y por la situación en la que vivimos. Piensan que porque una persona vive acá es sucia, consume drogas o es alcohólica. Y no todos somos así”, explicó.
El vecino contó que trabajó en empresas, realizó tareas de seguridad y mantenimiento y actualmente busca empleo mientras sostiene su actividad como tatuador. También recordó que intentó conseguir un puesto durante la remodelación del mercado, pero no obtuvo una oportunidad.
También describió las carencias que observa dentro del asentamiento: “Hay gente que no tiene baño, que no tiene una buena pieza o una cocina”, enumeró.
Vanega reconoció la irregularidad de la ocupación del terreno, pero planteó que esa situación no elimina la necesidad de encontrar una alternativa habitacional. “Quizás este no sea el lugar en el que deberíamos estar porque es un terreno ocupado, pero también deberíamos tener un lugar digno donde poder vivir”, concluyó.