Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

“Discriminados”

El reciente regreso del Mercado de la Ciudad incorporó un nuevo elemento al contraste de la zona. A pocos metros de las viviendas, el antiguo Mercado Sarmiento volvió a abrir sus puertas después de su puesta en valor. Vanega valoró la recuperación del edificio y las posibilidades económicas que podría generar, pero aseguró que los habitantes del asentamiento sienten que cargan con una mirada negativa por el lugar donde viven. “Nosotros nos sentimos discriminados. Creo que nos discriminan por el ambiente y por la situación en la que vivimos. Piensan que porque una persona vive acá es sucia, consume drogas o es alcohólica. Y no todos somos así”, explicó.