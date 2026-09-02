OpiniónColumnas Una campaña electoral a cara de perro La batalla política se trasladó a las encuestas a casi nueve meses de las elecciones provinciales. Las preocupaciones de Jaldo y de sus pares de otras provincias pasan por cerrar las cuentas fiscales con equilibrio antes de arrancar 2027. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 20 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad Muerte a puñaladas en pleno Times Square de Nueva York Tragedia en Alberdi: un hombre murió en un choque múltiple entre una camioneta, un utilitario y una rastra cañera Una campaña electoral a cara de perro Diego Zerda, a juicio, acusado de instigar el suicidio de Karla Robles Ranking notas premium El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos" Una campaña electoral a cara de perro