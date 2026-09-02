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Una campaña electoral a cara de perro

La batalla política se trasladó a las encuestas a casi nueve meses de las elecciones provinciales. Las preocupaciones de Jaldo y de sus pares de otras provincias pasan por cerrar las cuentas fiscales con equilibrio antes de arrancar 2027.

Una campaña electoral a cara de perro
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 20 Hs

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