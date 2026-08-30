Política

Las industrias del biodiésel rechazaron excluir al sector de la nueva ley de biocombustibles

Ciara-CEC y Carbio ratificaron su apoyo al proyecto impulsado por Patricia Bullrich y el oficialismo, mientras las comisiones del Senado volverán a reunirse el miércoles para intentar destrabar las diferencias.

La Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) expusieron su posición.
La Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) expusieron su posición.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ciara-CEC y Carbio rechazaron en el Congreso excluir al biodiésel de la nueva Ley de Biocombustibles, ante la propuesta de avanzar solo con el bioetanol por falta de acuerdos.
  • El Senado pasó a cuarto intermedio por discrepancias entre grandes empresas y pymes de biodiésel, mientras legisladores del norte impulsaban votar de forma separada el bioetanol.
  • Las comisiones reanudarán el debate el próximo miércoles para intentar emitir un dictamen que defina los cortes obligatorios y el nuevo marco regulatorio para la industria.
Resumen generado con IA

Las industrias del aceite de soja y del biodiésel fijaron posición en el debate por la nueva Ley de Biocombustibles y sobre el "plan B" del sector de bioetanol, integrado por las industrias sucroalcoholeras y de maíz. 

Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ratificaron su apoyo al proyecto promovido por la senadora Patricia Bullrich y el bloque oficialista y rechazaron la posibilidad de excluir al biodiésel de la iniciativa para avanzar únicamente con una regulación para el bioetanol.

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A través de un comunicado, las entidades sostuvieron que los cambios propuestos permitirán promover “un mercado transparente” en el que puedan participar todas las empresas, generar nuevas oportunidades de inversión y empleo y beneficiar al consumidor de diésel, especialmente por su importancia para la producción agropecuaria.

“No es viable excluir al biodiésel de la ley y dejar únicamente al bioetanol”, plantearon Ciara-CEC y Carbio, en medio de las diferencias que persisten en el Senado por la dilatación del tratamiento conjunto de ambos sectores.

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Las entidades destacaron además la capacidad industrial instalada en el país para la producción de biodiésel y señalaron que actualmente ese potencial tiene una participación limitada en el mercado interno. También compararon el nivel de corte obligatorio vigente en la Argentina, del 7,5%, con el de otros países competidores, donde, según indicaron, los porcentajes comienzan en el 15%.

En ese contexto, pidieron a los senadores de las provincias alcanzar los consensos necesarios para lograr un dictamen en la próxima reunión de comisiones y avanzar luego con el tratamiento del proyecto para obtener la media sanción.

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El comunicado cerró con una comparación futbolística para reclamar una mayor participación del sector: “Saquemos a Messi del banco para que juegue todos los partidos del torneo nacional”.

Cuarto intermedio en el Senado

El posicionamiento de las industrias se conoció luego de la última reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que analizaron distintos proyectos para modificar la Ley de Biocombustibles.

Durante el encuentro, la senadora Flavia Royon, de Primero los Salteños, asumió la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. La vicepresidencia quedó a cargo del senador Flavio Fama, de la UCR, mientras que Pablo Cervi, de La Libertad Avanza, fue designado secretario.

Luego, los legisladores abordaron las distintas iniciativas presentadas sobre la regulación de los biocombustibles. Tras el debate, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles con el objetivo de avanzar en la elaboración de los dictámenes sobre biodiésel y bioetanol.

La decisión extendió la espera de las provincias y de las industrias vinculadas con la producción de biocombustibles, en un debate atravesado por las diferencias que persisten en torno al nuevo esquema para el biodiésel.

Ávila pidió acelerar el tratamiento

La senadora nacional por Tucumán Beatriz Avila reclamó avanzar con la iniciativa y cuestionó una nueva demora en la definición del proyecto. “No podemos permitir que se dilate más el tema”, enfatizó en una entrevista con LG Play.

La legisladora señaló que los representantes de las provincias productoras de bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, habían llegado a la reunión con la expectativa de conseguir finalmente un dictamen, luego del extenso debate sobre un nuevo marco regulatorio.

“Nosotros habíamos ido ayer a la comisión, a la plenaria de Minería, Combustible y Hacienda y Presupuesto, con la idea de poder sacar ya, después de tanto tiempo, un dictamen sobre el tema de la Ley de Biocombustibles”, afirmó Ávila.

Según explicó, existe un amplio consenso sobre el bioetanol y la necesidad de elevar el corte obligatorio del 12% al 15%. Sin embargo, sostuvo que las diferencias entre los grandes productores y las pequeñas y medianas empresas del sector del biodiésel continúan trabando el avance de la iniciativa.

Ante esa situación, Avila respaldó la posibilidad de desdoblar la discusión para permitir que avance al menos el tratamiento del bioetanol.

“Si no están de acuerdo en el biodiésel, dividamos y avancemos sobre el bioetanol”, planteó la parlamentaria, al referirse a la posibilidad de impulsar un proyecto alternativo como “plan B”.

Sin embargo, durante la reunión también hubo senadores que prefirieron mantener el tratamiento conjunto de ambos sectores. Finalmente, las comisiones resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando buscarán avanzar en la definición de los dictámenes.

Avila consideró que podrían surgir más de una propuesta y anticipó que los representantes de las provincias vinculadas con la producción azucarera mantendrán su posición.

“Seguramente habrá más de uno. Nosotros, que sostenemos y apoyamos lo que es el azúcar, tenemos nuestra identidad azucarera, los tucumanos y los del norte, y venimos acá a defenderlo”, expresó.

La senadora remarcó la necesidad de modificar la legislación para las economías regionales y el desarrollo de las energías renovables. También destacó el consenso alcanzado en torno a un aumento gradual del corte de bioetanol del 12% al 15%.

Ávila recordó que su propio proyecto proponía llevar ese porcentaje al 18%, aunque consideró necesario avanzar con la alternativa que reúna el mayor consenso. “Vamos a hacer como en la ley anterior: vamos a sacar la que mayor consenso tenga”, sostuvo.

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