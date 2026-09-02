Cartas de lectores: Colas sin fin en el Centro de Salud

Hace dos semanas me hicieron un laboratorio de sangre y orina a pedido de una doctora, para lo cual anduve desde las cinco de la mañana y conseguí número para el otro día a las 10.30. Me hice el laboratorio y volví al otro día a hacer cola a las cinco de la mañana y a las 8.30 me comunicaron que la doctora se tomaba la semana y volvería el 31. Este lunes de nuevo fue la odisea de la cola desde las 5.30; cuando llegué a la ventanilla me comunican que no saben por qué faltó la doctora y que vuelva el lunes 8 de nuevo a la cola. Por nada del mundo me querían dar un número para el próximo lunes. ¿No creen que es mucho para decirnos que “no hay solución “? ¿Y los que peregrinamos y gastamos boletos, uber y pasamos hambre? ¡Por favor, conmuévanse!