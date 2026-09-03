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"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

El titular de la Sociedad Rural de Tucumán consideró que el deterioro de los caminos no es un costo, sino una inversión perdida.

Hace 3 Hs

"Lo primero que necesitamos hoy es cuidar la rentabilidad", afirmó José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA: el futuro del campo y la agroindustria en Tucumán". Según explicó, los márgenes son cada vez más estrechos y obligan a revisar con precisión los costos de cada campaña. La producción agrícola, recordó, requiere planificación a largo plazo y reglas de juego claras para poder proyectar las inversiones necesarias.

El costo de los fletes y el deterioro de las rutas

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el impacto del costo logístico en la producción del NOA y el NEA. "El impacto que están teniendo los fletes sobre la producción en el NOA y el NEA es muy importante", advirtió Frías Silva. También expresó preocupación por el deterioro de las rutas y consideró que el país está perdiendo infraestructura estratégica. "No lo vería más como un costo, sino como una inversión que se está perdiendo. El país está descapitalizando las rutas", afirmó.

El presidente de la SRT planteó la necesidad de transformar parte de los granos en el NOA para evitar que toda la producción deba trasladarse sin procesar hasta los puertos. "Si convertimos nuestros granos y los usamos como materia prima acá, podemos hacer más eficiente la producción", afirmó. Según explicó, agregar valor en origen permitiría reducir los costos logísticos y generar empleo en la región.

José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT)

Para el titular de la SRT, las obras de infraestructura no pueden quedar relegadas a un horizonte lejano. "Tenemos que producir dentro de los próximos cinco años y preocupa la distancia a los puertos por el elevado costo logístico", señaló. La cercanía a los puertos, advirtió, es un factor clave para la competitividad de las economías regionales.

Tecnología y tradición

Frías Silva también se refirió al uso de tecnología en el campo y pidió preservar variedades que todavía funcionan en determinadas zonas. "Avanzar en tecnología no significa que lo que usábamos antes haya estado mal", sostuvo. En ese sentido, propuso permitir el uso de aquellas variedades que aún son efectivas en ciertas regiones, mediante el pago de regalías cuando corresponda, sin descartar de plano lo que ya demostró su utilidad.

"La producción agrícola tiene un horizonte de, como mínimo, un año. Para hacer una buena planificación se necesitan reglas de juego claras", concluyó Frías Silva, en coincidencia con otros referentes del sector que también participaron del encuentro.

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