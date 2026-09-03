"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

El costo de los fletes y el deterioro de las rutas

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el impacto del costo logístico en la producción del NOA y el NEA. "El impacto que están teniendo los fletes sobre la producción en el NOA y el NEA es muy importante", advirtió Frías Silva. También expresó preocupación por el deterioro de las rutas y consideró que el país está perdiendo infraestructura estratégica. "No lo vería más como un costo, sino como una inversión que se está perdiendo. El país está descapitalizando las rutas", afirmó.