El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Un conflicto de 60 años: los intentos de desalojo no prosperaron

“El fin de un antiguo caserío”, titulaba LA GACETA el viernes 17 de noviembre de 1995, cuando informaba que se había levantado la “villa miseria” de Marco Avellaneda y avenida Sarmiento y que se había comenzado a demoler las casas precarias erigidas junto a la línea férrea del Belgrano.

La nota contaba que esos habitantes habían sido reubicados en el barrio 11 de Marzo. “De las 28 familias que vivían en extrema necesidad, sólo quedaron cuatro. Hugo César González, vendedor ambulante, y Federico Galván, desocupado, dijeron que la reubicación se realizó a través de la Fundación Esperanza (que presidía Evangelina Salazar, esposa de Ramón Ortega, gobernador hasta el 29 de octubre del 95). “En este lugar quedamos cuatro familias sin casas. Las otras dos son las de Cristina Páez y un anciano enfermo... Les dieron casas a 24 familias... No sabemos por qué nosotros nos quedamos sin un sitio’ ”.