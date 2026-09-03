La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

La mujer recordó que Federico no sólo fue su hijo, sino también padrino, sobrino y nieto. “El título que más le gustaba y llevaba como bandera era el de hermano”, afirmó. También aseguró que, pese a su ausencia, continúa presente en su vida. “Mi hijo está dentro de mi corazón, me guía, me sostiene, me acompaña y me da luz aún hoy sin estar físicamente presente”, sostuvo.