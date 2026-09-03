La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

Resumen para apurados
- En Tucumán, la Justicia condenó a 10 años de prisión a Santiago Budini por el homicidio de Federico Toledo; los padres de la víctima rechazaron el fallo por considerarlo insuficiente.
- Durante el juicio, el padre cuestionó el pedido de disculpas del acusado y calificó la pena como un regalo, mientras que la madre habló por primera vez para recordar a su hijo.
- El reclamo familiar expone el debate sobre la proporcionalidad de las condenas por homicidio y la disconformidad social ante las penas fijadas por la Justicia tucumana.
Los padres de Federico Toledo cuestionaron la condena a 10 años de prisión impuesta a Santiago Leonel Budini por el homicidio de su hijo y aseguraron que la pena no alcanza para dimensionar el impacto que tuvo el crimen en la familia.
Macarena Toledo habló por primera vez durante el proceso y destacó la figura de su hijo. “Es la primera vez que me presento en este lugar y que decidí alzar la voz de mi hijo. No es fácil alzar la voz por una persona tan íntegra y leal”, expresó. “Va a ser siempre el hombre de mi vida”, agregó.
La mujer recordó que Federico no sólo fue su hijo, sino también padrino, sobrino y nieto. “El título que más le gustaba y llevaba como bandera era el de hermano”, afirmó. También aseguró que, pese a su ausencia, continúa presente en su vida. “Mi hijo está dentro de mi corazón, me guía, me sostiene, me acompaña y me da luz aún hoy sin estar físicamente presente”, sostuvo.
Macarena además cuestionó a Budini y dijo que, si hubiera conocido a Federico, “lo hubiera querido como amigo y no hubiera hecho lo que hizo”.
Un regalo
Eduardo Toledo, por su parte, fue contundente respecto de la condena. “La vida de mi hijo no vale 10 años. La verdad es que me parece un regalo que le dieron”, afirmó.
El padre también puso en duda el arrepentimiento expresado por Budini durante el juicio. “No creo en las disculpas que dio. Budini jamás mostró arrepentimiento”, sostuvo.
“Él en 10 años va a salir y va a seguir con su vida; nosotros a Fede no lo vamos a tener más”, concluyó.