Seguridad

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

El imputado fue declarado culpable de haber asesinado de un golpe en el rostro al joven de 20 años a la salida de un boliche.

BUDINI. Aunque antes de la sentencia pidió disculpas, la Justicia acreditó su responsabilidad y fue condenado.
BUDINI. Aunque antes de la sentencia pidió disculpas, la Justicia acreditó su responsabilidad y fue condenado. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

“Quiero aprovechar este momento y pedir disculpas nuevamente a la familia; que sepan que estoy arrepentido de esa noche. Sé que con esto no alcanza y espero que algún día me puedan perdonar. Ha sido un accidente, jamás hubiese imaginado que iba a pasar esto; si hubiera sabido que iba a pasar esta tragedia no habría salido. Si pudiera intercambiar lugar con este chico, lo haría”, manifestó Santiago Leonel Budini minutos antes de escuchar su condena a 10 años de prisión tras ser declarado culpable por haber matado de un golpe a Federico Toledo y haber lesionado a Mateo Martí a la salida de una fiesta de la capital tucumana.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2025, frente al local bailable Howard, ubicado en avenida Sarmiento al 1.200. Federico Toledo había salido a bailar con Mateo Martí y su grupo de amigos al boliche Howard, ubicado en avenida Sarmiento al 1.200. A la salida cruzaron hacia la garita de colectivos que estaba al frente del local, donde estaba Budini con otros amigos. Ambos grupos comenzaron a conversar hasta que el acusado atacó primero a Martí y luego a Toledo. Este último murió al instante como consecuencia de la agresión, mientras que Martí sufrió graves lesiones y tuvo que ser internado.

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El pasado 18 de agosto se inició el debate oral. Durante las audiencias, las partes intentaron determinar si Budini tuvo la intención de asesinar a la víctima o si sólo pretendía agredir a Toledo, sin imaginar que acabaría con su vida.

Para la Fiscalía de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, y los querellantes Florencia Abdala y Camilo Atim, el acusado tenía conocimientos técnicos de boxeo y artes marciales, por lo que conocía el riesgo que implicaba utilizar sus puños para golpear a otra persona en determinadas zonas del cuerpo. También plantearon que Federico ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse ya que fue atacado de forma imprevista. Por ello el auxiliar de fiscal Miguel Fernández solicitó que fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de homicidio con dolo eventual y tentativa de homicidio. Los representantes de la familia Budini pidieron una pena de 15 años.

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Los defensores José María Molina y Ernesto Baaclini pidieron que su pupilo fuera condenado por homicidio preterintencional y lesiones graves al considerar que no tuvo intención de causar la muerte de Toledo. También negaron que fuera un experto en boxeo o en alguna otra disciplina de esas características y aclararon que se trataba de un mero aficionado.

Fallo judicial

Ayer la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci resolvió condenar a Budini a 10 años de prisión tras declararlo responsable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves. Durante más de tres horas, la magistrada analizó las pruebas producidas durante las jornadas del debate y expuso los fundamentos de su sentencia.

Uno de los principales puntos analizados fue la versión que dio el propio acusado durante una de las audiencias. Budini aseguró que actuó en legítima defensa porque se sintió amenazado y porque, según dijo, había recibido previamente tres golpes de un amigo de Toledo. Sin embargo, esa explicación no fue considerada válida por la jueza. Para la magistrada, no existió una provocación ni una agresión previa que justificara su reacción.

Los testimonios de los amigos de Federico y de Budini coincidieron en que el encuentro entre ambos grupos se desarrollaba en un contexto de bromas y conversación hasta que Budini inició las agresiones de manera repentina. A esto se sumaron los videos de las cámaras de seguridad y los informes de los peritos de imágenes, que sostuvieron que no hubo ningún golpe contra Budini antes de que atacara a Martí.

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La jueza también tuvo por acreditado que Budini practicaba boxeo de manera frecuente. En los allanamientos realizados en los domicilios de sus padres se encontraron bolsas de boxeo, vendas y guantines que llevaba habitualmente consigo. Su entrenador y su compañero de práctica explicaron que desde el inicio de la disciplina se enseña cuáles son los puntos sensibles del rostro para provocar un knockout. A su vez, un luchador profesional señaló que los movimientos y esquives que se observaban en los registros de las cámaras de seguridad demostraban que el imputado tenía entrenamiento y destreza técnica.

En cuanto a la muerte de Toledo, Apás Pérez de Nucci respaldó las conclusiones de los médicos que realizaron la autopsia. Los profesionales determinaron que la víctima sufrió un traumatismo encefalocraneano seguido de una hemorragia subaracnoidea extensa. Según explicaron, el deceso se produjo por un mecanismo de aceleración, desaceleración y cizallamiento provocado por la fuerza cinética del golpe. La hemorragia se produjo antes de que Toledo impactara contra el pavimento, por lo que la caída no fue la causa de la muerte.

La magistrada también consideró que las víctimas se encontraban desprevenidas al momento de los ataques. Martí alcanzó a advertir el golpe y pudo contraer la musculatura para amortiguar parcialmente el impacto. Toledo, en cambio, estaba distraído, con las manos bajas o cerca de la boca y bajo los efectos del alcohol, una situación que Budini conocía. Recibió así la totalidad de la fuerza del golpe y cayó sin posibilidad de protegerse.

Finalmente, la jueza valoró el comportamiento de Budini después de las agresiones. Según los testigos, regresó en moto al lugar y se burló de la víctima mientras le realizaban las maniobras de reanimación.

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