Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

Para la Fiscalía de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, y los querellantes Florencia Abdala y Camilo Atim, el acusado tenía conocimientos técnicos de boxeo y artes marciales, por lo que conocía el riesgo que implicaba utilizar sus puños para golpear a otra persona en determinadas zonas del cuerpo. También plantearon que Federico ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse ya que fue atacado de forma imprevista. Por ello el auxiliar de fiscal Miguel Fernández solicitó que fuera condenado a 10 años de prisión por los delitos de homicidio con dolo eventual y tentativa de homicidio. Los representantes de la familia Budini pidieron una pena de 15 años.