Política

Biocombustibles: el Senado pasó a cuarto intermedio y las provincias de bioetanol seguirán esperando

Las comisiones retomarán el debate el próximo miércoles para avanzar en un dictamen que permita llevar un proyecto al recinto.

Reunión de comisiones. SENADO
Reunión de comisiones. SENADO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Comisiones del Senado pasaron a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para consensuar un dictamen sobre la nueva ley de biocombustibles en el Congreso.
  • El debate inició con la designación de Flavia Royon en Minería y el análisis de iniciativas de diversos bloques para regular cortes de biodiésel y bioetanol.
  • Las provincias productoras aguardan un nuevo marco regulatorio y se evalúa desdoblar el régimen del bioetanol para acelerar su tratamiento en el recinto.
Resumen generado con IA

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, con el objetivo de avanzar en la elaboración de un dictamen que permita unificar las distintas iniciativas sobre biocombustibles y llevar un proyecto al recinto en la semana siguiente, en principio.

Durante la reunión, realizada en el Salón Illia, los senadores analizaron los proyectos presentados para modificar la regulación de los biocombustibles, con propuestas vinculadas tanto al biodiésel como al bioetanol. Tras el debate, se acordó retomar el tratamiento la semana próxima para avanzar en la elaboración del texto que podría convertirse en dictamen.

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La decisión implica que las industrias sucroalcoholeras y las provincias productoras de bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, deberán seguir esperando una definición sobre el nuevo marco regulatorio. La expectativa del sector estaba puesta en que el debate en el Senado permitiera avanzar hacia un proyecto para el aumento del corte de etanol en las naftas y de biodiésel en el gasoil, entre otros puntos, con posibilidades de llegar al recinto.

Al inicio del encuentro se definieron las nuevas autoridades de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. La senadora Flavia Royon, de Primero los Salteños, asumió la presidencia. La vicepresidencia quedó a cargo del senador Flavio Fama (UCR), mientras que Pablo Cervi (LLA) fue designado secretario.

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Luego se inició el tratamiento de los proyectos sobre biocombustibles presentados por Beatriz Avila (Independencia); José María Carambia y Natalia Gadano (Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Patricia Bullrich (LLA); Flavia Royon (Primero los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), y Jorge Capitanich (Justicialista).

El cuarto intermedio quedó establecido hasta el próximo miércoles y tendrá como objetivo avanzar en la elaboración del dictamen correspondiente sobre biodiésel y bioetanol. La intención de los senadores es trabajar sobre las distintas propuestas para alcanzar un texto que reúna consensos y permita llevar una nueva regulación de los biocombustibles al recinto.

En medio del debate, se planteó la posibilidad de desdoblar alguna de las iniciativas y avanzar con un régimen específico para el bioetanol, separado del biodiésel. Esto se resolverá la próxima semana.

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