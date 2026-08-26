Biocombustibles: el Senado pasó a cuarto intermedio y las provincias de bioetanol seguirán esperando

La decisión implica que las industrias sucroalcoholeras y las provincias productoras de bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, deberán seguir esperando una definición sobre el nuevo marco regulatorio. La expectativa del sector estaba puesta en que el debate en el Senado permitiera avanzar hacia un proyecto para el aumento del corte de etanol en las naftas y de biodiésel en el gasoil, entre otros puntos, con posibilidades de llegar al recinto.