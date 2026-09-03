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Empresario criticó el modelo de Milei: "Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada"

"No va a quedar línea blanca, no va a quedar automotriz, no va a quedar textil, no va a quedar metal, metalmecánica, nada", sostuvo un fabricante de electrodomésticos.

INDUSTRIA NACIONAL. Lavarropas.
INDUSTRIA NACIONAL. Lavarropas.
Hace 17 Min

En caso de que Javier Milei consiga ser elegido para un segundo mandato en 2027, “no va a quedar prácticamente nada” en muchos sectores manufactureros del país, advirtió Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, la empresa fabricante de electrodomésticos que produce en la Argentina para la marca surcoreana Samsung.

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“Si hay una reelección de este tipo de políticas, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada. No va a quedar línea blanca, no va a quedar automotriz, no va a quedar textil, no va a quedar metal, metalmecánica, nada”, sostuvo el empresario al describir el escenario que atraviesan las plantas del sector.

Baja de la actividad y suba de costos

Schvartz detalló que la producción de su compañía cayó un 60% en los últimos meses y trabaja hoy a un nivel equivalente al 40% del que tenía hace un año y medio, producto de la baja del consumo y el avance de los bienes importados. Cuestionó la estrategia oficial de reducir precios abriendo el ingreso de productos del exterior y señaló en declaraciones al medio de Buenos Aires "El Destape": “Más barato de nada es nada”. Como alternativa para abaratar la producción local y sostener el empleo, propuso reducir la carga impositiva.

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El directivo remarcó que la situación responde también al aumento de los costos fijos, graficando que entre junio y julio la factura de energía eléctrica de la empresa más que se duplicó. “China subsidia la energía a la industria, la Argentina te mata”, afirmó al comparar la estructura de costos con la del mercado exterior.

Ausencia de política industrial

El titular de Visuar sostuvo que en la actualidad no existe un rumbo oficial para la actividad. “La realidad es que la posición que tenemos muchos empresarios es que acá no hay una política industrial hoy en la Argentina”, señaló, añadiendo que varios pares no se sienten representados por las posturas “muy conciliadoras” dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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 Asimismo, rechazó que la reforma laboral haya generado efectos positivos en su empresa y remarcó que la prioridad debe ser recomponer los salarios para recuperar el consumo. En el cierre, defendió la capacidad técnica de las plantas que Visuar posee en Cañuelas y garantizó que tienen un nivel tecnológico comparable con fábricas de China, Europa, México y Brasil: “No tenemos nada que envidiarle a nadie”, concluyó.

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