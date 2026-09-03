Empresario criticó el modelo de Milei: "Si hay reelección, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada"

Baja de la actividad y suba de costos

Schvartz detalló que la producción de su compañía cayó un 60% en los últimos meses y trabaja hoy a un nivel equivalente al 40% del que tenía hace un año y medio, producto de la baja del consumo y el avance de los bienes importados. Cuestionó la estrategia oficial de reducir precios abriendo el ingreso de productos del exterior y señaló en declaraciones al medio de Buenos Aires "El Destape": “Más barato de nada es nada”. Como alternativa para abaratar la producción local y sostener el empleo, propuso reducir la carga impositiva.